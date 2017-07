Früherkennung das beste Heilmittel

Dr. Benedikt Knof, Prof. Dr. Rolf Larisch und Dr. Dieter Schnalke (von links) lenken den Blick auf die Behandlung von Kopf- und Halstumoren. Der „World Head & Neck Cancer Day“ wird jedes Jahr am 27. Juli begangen, um auf die Risikofaktoren dieser Krebserkrankungen hinzuweisen. - Foto: Eiber

Lüdenscheid - Was wie eine hartnäckige Erkältung erscheint, kann sich als Tumorerkrankung herausstellen. Deshalb müsse auf bestimmte Symptome sensibel reagiert werden. Dafür werben gleich drei Experten der Märkischen Kliniken anlässlich des heutigen „World Head & Neck Cancer Day“. Übersetzt heißt das: Es geht um die Früherkennung von Kopf- und Halstumoren.

Dr. Benedikt Knof, Direktor der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Prof. Dr. Rolf Larisch, Direktor der Klinik für Nuklearmedizin, und Dr. Dieter Schnalke, Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Ärztlicher Direktor, gehen Diagnostik und Therapie gemeinsam an.

Viele Erkrankungen werden erst in fortgeschrittenen Tumorstadien festgestellt. Dabei sind andauernde Schluckbeschwerden, Heiserkeit, Nasenbluten, Fremdkörpergefühle im Hals, Atembeschwerden und Schwellungen mögliche Zeichen eines Tumors. „Wenn solche Beschwerden über einen Zeitraum von drei Wochen auftreten, dann sollte auf jeden Fall ein HNO-Arzt nachsehen“, rät Dr. Knof. Bösartige Tumore im Kopf-Halsbereich werden von verschiedenen Faktoren begünstigt. Dazu gehören das Rauchen, hoher Alkoholkonsum oder eine Virus-Infektion (HPV).

Prof. Larisch sieht sich in dieser Dreier-Konstellation als „Dienstleister für die Kollegen“. Mit den Möglichkeiten der Nuklearmedizin ließen sich die Metastasen optisch lokalisieren. Radioaktive Substanzen reicherten die Tumorzellen an, ein hochmodernes PET-CT liefert das Bildmaterial über das kranke Gewebe. Das Untersuchungskonzept ist seit diesem Jahr als Kassenleistung anerkannt – „ein längst überfälliger Schritt“, sagen die Mediziner. Zeigt die Diagnose Handlungsbedarf an, stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl: Operation, Strahlen-, Chemo- und Immuntherapie oder eine Kombination.

„Gemeinsam entwickeln wir für jeden Patienten einen Behandlungsplan“, erklärt Dr. Knof. Dabei wurden die Verfahren in den vergangenen Jahren geradezu revolutioniert. „Wir können heute sehr viel gezielter bestrahlen“, unterstreicht Dr. Schnalke. Dadurch reduziere sich eine Behandlung auf fünf bis sieben Minuten. „Für die Patienten sind die Abläufe sehr viel verträglicher.“ Nicht zuletzt wirkten sich die Methoden schonender auf die Organe aus.

Auch nach der Behandlung würden die Betroffenen intensiv über mehrere Jahre betreut, um den Heilungsprozess zu begleiten. Dr. Knof: „Wir lassen die Menschen nicht alleine.“ Alle Fachdisziplinen direkt vor Ort zu haben, sei von unschätzbarem Vorteil.

Weltweit sterben jährlich 350 000 Menschen an dieser Krebsform. Trotz modernster Techniken sollten erste Warnsignale des Körpers schon sehr ernst genommen werden, so der einhellige Hinweis. Bei einer frühzeitigen Behandlung sei die Sache in wenigen Tagen erledigt.