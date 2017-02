Zu früh angefahren: Frau verursacht Kettenreaktion vor einer Ampel

Lüdenscheid - Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden über 2500 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr auf der Heedfelder Straße gekommen ist.

Laut Pressemitteilung der Polizei war eine 28-jährige Lüdenscheiderin auf der Heedfelder Straße unterwegs. Als sich auf die Buckesfelder Straße abbiegen wollte, fuhr sie an der Ampel bei Grün zu früh an. Die Folge: Die Frau schob das vor ihr stehende Auto eines 73-jährigen Lüdenscheiders auf das Auto eines 38-jährigen Lüdenscheiders. In dem Pkw des 73-Jährigen wurde die 78-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

