Frontalunfall: Motorrad prallt auf Mercedes-SUV - Straße gesperrt

Von: Jan Schmitz

Teilen

Frontalunfall auf der Halverstraße in Lüdenscheid-Brügge: Ein 21-jähriger Biker geriet in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 19 Uhr auf der Halverstraße in Höhe der Hausnummer 30. Dort war ein 21-jähriger Biker aus Breckerfeld unterwegs, als er mit seiner Ducati aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte das Motorrad nahezu ungebremst gegen einen entgegenkommenden Mercedes-Benz GLC, der von einer 47-jähriger Frau aus Halver gesteuert wurde.

Unfall Brügge 2.jpg © Polizei MK

Der Motorradfahrer hatte Glück im Unglück. Bei dem folgenden Sturz zog sich nach Polizeiangaben lediglich leichte Verletzungen zu. Zur Untersuchung wurde er mit dem Rettungswagen ins Klinikum Lüdenscheid gebracht. Die 47-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge hingegen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem Mercedes-SUV entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 15.000 Euro, an der Ducati 10.000 Euro.

Die Halverstraße wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt und konnte gegen 20.15 Uhr wieder freigegeben werden.