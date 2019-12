"Fröhliche Weihnachten!" mit den schönsten Christbäumen unserer Leser - alle Fotos hier

Märkischer Kreis - Wir hatten unsere Leser aufgerufen, uns ihre Weihnachtsbäume zu zeigen - und die Resonanz ist überwältigend. Wir wünschen Ihnen allen "Fröhliche Weihnachten".

Wir hatten unsere Leser in der Zeitung und bei Facebook aufgerufen, uns ihre schönsten Weihnachtsbäume aus Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis zu zeigen. Mehr als 100 geschmückte Christbäume erreichten uns auf den verschiedenen Wegen. Jeder ein Original, mit viel Liebe zum Detail dekoriert und für die jeweilige Familie der "schönste Baum der Welt".

Weihnachtsbäume unserer Leser werfen Fragen auf

Dennoch bleiben bei Ansicht der Bilder Fragen offen: War der Eintracht-Frankfurt-Weihnachtsbaum wirklich eine Familienentscheidung? Grün-Weiß ist zwar kompatibel mit einer Nordmanntanne, aber Blau-Weiß?

Auch wenn sich die Schalke-Fans über 30 Punkte unterm Weihnachtsbaum freuen können, würden sich andere Fußball-Anhänger schlicht weigern, dort Geschenke abzulegen.

Nicht immer handelt es sich bei den Christbäumen um eine Tanne, am außergewöhnlichsten ist wohl der Glücksbringer-Baum aus Hufeisen. Aber seht selbst:

Die Weihnachtsbäume unserer Leser - alle Fotos hier - Teil 1 Zur Fotostrecke

Haben Sie ebenfalls einen Baum, der in die Bildergalerie gehört, dann senden Sie uns ein Fotos ihre Weihnachtsbaums per E-Mail an ln@mzv.net an die Redaktion der Lüdenscheider Nachrichten. Bitte schreiben Sie Ihren Namen und Wohnort dazu.

Die Weihnachtsbäume unserer Leser - alle Fotos hier - Teil 2 Zur Fotostrecke

Wir freuen uns auf viele Einsendungen und wünschen unseren Lesern frohe und besinnliche Weihnachtstage unter den festlich geschmückten Christbäumen.

Die schönsten Weihnachtsdekorationen unserer Leser gibt es hier: