Frisuren aus 50 Jahren: Salon feiert Jubiläum

Der Salon Ackerschott an der Friedrichstraße 2 feiert am 5. Januar sein 50-jähriges Jubiläum. Im Bild: Alexa Rothmann, Alfred Ackerschott, Judith Dreiner und Rosemarie Ackerschott (von links).

Lüdenscheid - „Wir lieben und wir leben unser Handwerk.“ Seit 50 Jahren ist der Salon Ackerschott an der Friedrichstraße 2 fest in Familienhand.

„Ich habe den Salon am 2. Januar 1969 übernommen“, erzählt Alfred Ackerschott, der bis heute im Geschäft mithilft. Das Besondere: „In diesem Haus gibt es seit mehr als 100 Jahren ein Friseurgeschäft.“

Mit der Übernahme des Salons Knopf, dessen Angestellte er übernahm, wagte der Friseurmeister aus Wipperfürth-Kreuzberg damals den Sprung in die Selbstständigkeit. Über einen Vetter, der ihn auf den Salon aufmerksam machte, lief der Kontakt. „Es ist alles ganz schnell über die Bühne gegangen.“

„Wir kannten in Lüdenscheid keinen“

Unterstützung bei seinem Vorhaben fand Alfred Ackerschott, der bis dato in Marienheide gearbeitet hatte, von Anfang an bei seiner Ehefrau Rosemarie, die damals noch bei der Stadtverwaltung Wipperfürth beschäftigt war. „Wir kannten in Lüdenscheid keinen“, erinnert er sich. Hilfreich war, dass die Kunden seines Vorgängers auch dem neuen Inhaber die Treue hielten. Zwei Kundinnen, die Alfred Ackerschott damals von seinem Vorgänger übernahm, gehören bis heute zur Stammkundschaft.

Die Liebe zum Friseurhandwerk hat der Friseurmeister, der sich im Vorjahr über den Goldenen Meisterbrief freuen durfte, an seine beiden Töchter weitergegeben. In zweiter Generation stehen Judith Dreiner und Alexa Rothmann seit 2006 an der Spitze des Familienbetriebs. Beide stiegen nach der Ausbildung in anderen Betrieben in den elterlichen Salon ein. Judith Dreiner, die mittlerweile selbst den Silbernen Meisterbrief besitzt, arbeitet seit 1991 im Salon an der Friedrichstraße mit. Alexa Rothmann ist seit 1994 dabei.

„Den Beruf zum Hobby gemacht“

Seit die beiden Schwestern den Salon übernommen haben, hat Alfred Ackerschott „den Beruf zum Hobby gemacht“, wie er sagt. Dienstags und mittwochs hilft er bis heute im Geschäft mit. Den Friseurberuf zu ergreifen, musste er seine Töchter nicht drängen. „Beide haben den Beruf ohne Zwang ergriffen.“ Rosemarie Ackerschott versorgte unterdessen die vier Enkel.

Großen Wert legen die Ackerschotts auf eine gemütliche, familiäre Atmosphäre in ihrem Salon. „Wir legen Wert darauf, dass sich die Kunden bei uns wohlfühlen“, erzählen sie übereinstimmend. Eine Friseurin und ein Azubi gehören zum Team. „Wir haben immer ausgebildet“, erzählt Alfred Ackerschott, der seinen Salon stets als Damen- und Herrensalon führte.

Jubiläumsfeier im Januar

Die klassische Rasur mit dem Rasiermesser hat er noch gelernt. Privat sind die Ackerschotts dem Bergischen treu geblieben. „Ich bin kein Stadtmensch“, erzählt der Jubilar. Spätestens zur Karnevalszeit wird die Nähe der Wipperfürther zum rheinischen Karneval im Salon offensichtlich. „Weiberfastnacht komme ich immer verkleidet“, erzählt Judith Dreiner lachend.

Gefeiert wird das 50-jährige Jubiläum am Samstag, 5. Januar, ab 12.30 Uhr im Salon an der Friedrichstraße. „Wir freuen uns, wenn alle Kunden auf ein Gläschen Sekt vorbeikommen“, lädt die Familie zum Mitfeiern ein.