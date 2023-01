Fristende: Finanzamt fehlt noch jede zweite Steuererklärung

Von: Thomas Machatzke

Weiterhin schleppend ist der Rücklauf bei den Grundsteuer-Erklärungen, auch beim Finanzamt in Lüdenscheid. © Bernd Weißbrod

Der Termin ist eigentlich schon einer, bei dem den Bürgerinnen und Bürgern drei Monate mehr Zeit als geplant eingeräumt wurde. Trotzdem fehlt beim Finanzamt Lüdenscheid noch mehr als jede zweite Grundsteuer-Erklärung.

Lüdenscheid – Für Grundstückseigentümer läuft die Frist für die Abgabe ihrer Grundsteuererklärung beim Finanzamt bald ab. Sie haben nur noch bis zum 31. Januar Zeit. Beim Finanzamt Lüdenscheid beträgt die Rücklaufquote aktuell 48,2 Prozent – noch mehr als jeder Zweite muss mithin seine Grundsteuererklärung abgeben. Ob das bis Ende Januar gelingt?



Christiane Drüen-Berendes, Leiterin des Finanzamts Lüdenscheid ruft deshalb alle Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Steuerberaterinnen und Steuerberater dazu auf, die Grundsteuererklärung innerhalb der Frist abzugeben und informiert über die häufigsten Fragen. Sie gibt praktische Hinweise, worauf die Eigentümer bei der Abgabe achten sollten.



„Die erste Anlaufstelle, um sich mit der Abgabe der Grundsteuererklärung vertraut zu machen, ist unsere digitale Info-Plattform www.grundsteuer.nrw.de“, so die Vorsteherin. „Wir haben praktische Erklär-Videos für die Abgabe mit Elster erstellt, die Schritt für Schritt durch die Eingabefelder führen. Unsere Check-Listen liefern einen guten Überblick der benötigten Daten und geben Hinweise, wo diese zu finden sind.“ Außerdem steht ein FAQ mit Antworten auf die häufigsten Fragen zur Verfügung.



Bisher haben mehr als 90 Prozent der Bürger ihre Grundsteuererklärung bei NRW-Finanzämtern digital eingereicht. Die digitale Abgabe ist übers Online-Finanzamt Elster unter www.elster.de möglich. Elster unterstützt mit Hilfetexten beim Ausfüllen der Erklärung, überprüft vor Versand ans Finanzamt die fertige Erklärung auf Vollständigkeit und Plausibilität.



Was vielen Personen nicht bekannt ist: Wer kein eigenes Benutzerkonto bei Elster hat, kann die Grundsteuererklärung auch über den Zugang von nahen Angehörigen abgeben. „Besitzt beispielsweise die Tochter ein Benutzerkonto, kann dies mitgenutzt werden. Auch wenn die Tochter bereits die eigene Grundsteuererklärung über dieses Konto abgegeben hat“, ergänzt die Leiterin.



Für die Abgabe der Erklärung wird das Aktenzeichen benötigt. Die Finanzämter in NRW haben allen Eigentümern ein individuelles Informationsschreiben zugeschickt, das bereits die überwiegenden Daten für die Grundsteuererklärung enthält. „Auch das Aktenzeichen findet sich dort“, erklärt Drüen-Berendes.



In Lüdenscheid ist eine Hotline zur Hilfe geschaltet

Grundsätzlich gelte, dass für jeden Grundbesitz eine Erklärung abzugeben sei, so Drüen-Berendes, unabhängig davon, ob man ein Infoschreiben vom Finanzamt erhalten hat oder nicht.



Für individuelle Rückfragen zur Grundsteuerreform ist das Finanzamt Lüdenscheid unter der Rufnummer 02351/1551959 von Montag bis zum Freitag von 9 bis 18 Uhr erreichbar. „Unsere Experten in der Hotline helfen gerne weiter“, sagt die Leiterin, „die Kolleginnen und Kollegen in der Hotline leisten hervorragende Arbeit und unterstützen, wo sie können. Das zeigen auch die Rückmeldungen. Die meisten Anliegen können wir am Telefon klären.“