Frisörin aus Lüdenscheid: Mit Haaren das Meer retten 

Hair Help the Oceans

+ © cilsik Mittlerweile schon gut gefüllt: Bald lässt Jennifer Binder einen ersten Sack Haarreste aus ihrem speziellen Staubsauger abholen. © cilsik

Die Lüdenscheider Frisörin Jennifer Binder ist eine Partnerschaft mit „Hair Help the Oceans“ eingegangen. Deshalb wandern Haarreste nicht in den Müll.

Lüdenscheid – Haarreste wandern in vielen Friseursalons einfach in den Restmüll. Wohin auch damit, müssen sie für eine Wiederverwendung als Perücke doch mindestens 25 Zentimeter lang und noch dazu chemisch unbehandelt sein. Die Lüdenscheider Friseurin Jennifer Binder geht einen anderen Weg – oder vielmehr die Haarreste, die in ihrem Salon an der Knapper Straße anfallen. Sie helfen fortan im Projekt „Hair Help the Oceans“ bei der Rettung der Meere.

„Ich habe einen der Projektgründer Anfang des Jahres auf einem Lehrgang kennengelernt“, sagt Binder. „Das Konzept hat mich sofort überzeugt.“ Dieses sieht wie folgt aus: Hair Help the Oceans holt die in den Partnersalons gesammelten Haare ab und verarbeitet sie zu Rollen und Filz-Matten. Später werden sie weltweit als Filter in verschmutzten Gewässern eingesetzt.

Reinigungsmittel gegen Verschmutzungen im Meer

„Haare sind ein natürlich vorkommendes Adsorptionsmittel. Sie können wasserunlösliche Materialien aufsaugen und an sich binden“, erklärt die Organisation in einer Pressemitteilung. „Sie eignen sich hervorragend als Reinigungsmittel gegen Verschmutzungen wie Öl, Benzin und Sonnenmilchreste in Gewässern.“ Ein Kilogramm Haar könne bis zu acht Kilogramm Öl aus dem Wasser filtern und danach wieder gereinigt und bis zu acht Mal wiederverwendet werden.

„Statt einen vollen Haarsack wegzuwerfen, lasse ich ihn einfach von Hair Help the Oceans abholen“ sagt Binder. „Das passiert einmal im Monat.“ 21 Euro koste die Partnerschaft monatlich, um damit die Logistik und Arbeit der Organisation zu finanzieren.

Zusammenarbeit mit einer weiteren Organisation

„Das ist es mir definitiv wert“, sagt Binder, die neben Haarresten auch zum Färben oder für Strähnen verwendete Alufolie in ihrem Salon aufbewahrt. Das Prinzip funktioniere dabei in Zusammenarbeit mit der Organisation „first.Foils“ sehr ähnlich. „Für uns ist es nur ein kleiner Aufwand. Die Wirkung kann aber groß sein“, sagt Binder.

Mit ihrem Engagement ist Jennifer Binder in Lüdenscheid übrigens nicht allein. Laut der Webseite von Hair Help the Oceans beteiligt sich auch der Friseursalon Yves Bubert am Graf-Engelbert-Platz an dem Projekt. Wer auch Salonpartner werden möchte, findet die nötigen Informationen unter www.hair-help-the-oceans.com.