Frisches Geld für die Balkonkraftwerke, Heizthermostate und LED-Flutlicht

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Das Geld für das Bürgerprojekt der Stecker-PV-Anlage für Balkone war bereits im Sommer ausgeschöpft worden. © ST-Foto

Die Billigkeitsrichtlinie ist zuallererst einmal ein sperriger Begriff. Aber sie ist auch ein segensreicher Begriff, weil die Kommunen durch sie Kompensationsleistungen (Billigkeitsleistungen) für ausgebliebene Investitionen in den Klimaschutz durch die Corona-Pandemie erhalten.

Lüdenscheid – Die erste Runde dieser Billigkeitsrichtlinie, die im offiziellen Sprachgebrauch des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz nun Billigkeitsrichtlinie 1.0 heißt, ist mitten in der Umsetzung. Bei den neuen Lastenfahrrädern für die Stadt soll durch die Billigkeitsrichtlinie der Eigenanteil der Stadt gedeckt werden, der Hauptteil aber durch das Förderprogramm progress.nrw – von dieser Seite liegt nun die Bewilligung vor, sodass nun bis Anfang Dezember die Ausschreibung für die Anschaffung der Fahrräder läuft.

Das Geld für das Bürgerprojekt der Stecker-PV-Anlage für Balkone war ohnehin schon ausgeschöpft worden im Sommer. Bei den anderen, größeren Photovoltaik-Anlagen hatte es noch im Sommer gar keine Anträge gegeben. Nun sind es aber inzwischen neun an der Zahl. Zum Teil seien diese auch schon bewilligt und ausgezahlt worden, wie Lisa Flender aus dem Fachbereich Umwelt und Klimaschutz berichtete. Es geht voran.



Nur einen avisierten Zweck wird die Billigkeitsrichtlinie im ersten Schwung nicht bedienen: Das Energiemanagement für die Stadt, das sich der Leiter des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz, Marcus Müller, für den Weg hin zur Klimaneutralität der Stadt wünscht, muss warten. Der Grund: Auch hier ist soll ein Teil des Projektes aus einem anderen Programm finanziert werden – aus der Kommunalrichtlinie. Dort allerdings gibt es dieser Tage eine Art Stau wie nachmittags auf der Lennestraße. Es ist im Zeitfenster, das nötig wäre, damit man die Mittel aus der Billigkeitsrichtlinie abrufen kann, kein Bescheid der Kommunalrichtlinie zu erwarten.



Was das fürs Energiemanagement bedeutet? Dass man den zehnprozentigen Eigenanteil nun wohl aus dem Stadtetat nehmen muss, wenn die Kommunalrichtlinie irgendwann soweit ist. Das Geld dafür hat Kämmerer Sven Haarhaus jedenfalls eingestellt.



Und damit zum zweiten Aufschlag – der Billigkeitsrichtlinie 2.0. Die beschert der Stadt Lüdenscheid noch mehr Geld an Kompensationszahlungen als im ersten Durchgang. Da waren es 114 417,38 Euro. Nun, so Marcus Müller, seien sogar knapp 160 000 Euro zu verplanen, die an neuen Fördermitteln zur Verfügung stehen. Und zwar so zügig, dass ein Beschluss im Rat im Dezember schon zu spät käme. Deshalb wird Müller nun dem Haupt- und Finanzausschuss am 28. November eine entsprechende Beschlussvorlage vorstellen.



Was drinsteht? Müller benannte es erst einmal ohne konkrete Geldzuweisungen für den einzelnen Zweck: Umgesetzt werden sollen mit den Geldern sowohl Heizkörperthermostate für die Ida-Gerhardi-Schule als auch ein neues LED-Flutlicht für die Sportplätze am Wehberg und am Nattenberg. Und dann soll ein Teil des Geldes erneut als Aufstockung in die PV-Anlage für Balkone fließen. Die Nachfrage ist in diesem Bereich immens hoch. „Allerdings wird der Betrag pro Person dabei im zweiten Schwung niedriger ausfallen als bisher“, kündigte Marcus Müller an.