Friedas zweiter Streich: Open Air Festival in Lüdenscheid

Von: Carolina Ludwig

Die Reaktionen auf das erste Festival im vergangenen Juni seien durchweg positiv gewesen. Vor allem die friedliche Stimmung habe den Besuchern gefallen, erzählt Benjamin Pritschow. (Archivfoto) © Björn Othlinghaus

Das Open Air von Frieda geht in die zweite Runde! Am Samstag, 10. Juni, gibt es zunächst wieder ein kostenloses Rahmenprogramm, bevor zu elektronischer Musik getanzt werden kann – diesmal an der Hohen Steinert.

Lüdenscheid – „Wir waren sehr zufrieden“, blickt Benjamin Pritschow, der Vorsitzende des Kulturvereins Frieda, auf das erste Festival im vergangenen Jahr zurück. Am Rodelhang am Nattenberg hatten fast 500 Menschen friedlich gefeiert. „Die Rückmeldungen waren durchweg positiv, gerade was die Stimmung anbelangt“, freut sich Pritschow. Es war eine Premiere für den in der Pandemie gegründeten Verein und die ersten Überlegungen zu einer Fortsetzung schlossen sich direkt an die Veranstaltung an, wie Pritschow erzählt.

„Wir wollten ein großes Event im Jahr machen, haben uns die Details aber offen gehalten, weil die Location noch nicht klar war. Am Nattenberg wollten wir es nicht noch mal machen“, sagt er. Grund dafür sei die schlechte Infrastruktur gewesen. Man habe keine Toilettenwagen aufstellen, wegen fehlenden Frischwasseranschlüssen nicht spülen können und stattdessen Plastikbecher verteilen müssen und auch der nötige Stromgenerator und der damit verbundene Verbrauch sei nicht im Sinne des Vereins gewesen. „Das war für ein Mal okay, aber regelmäßig wollen wir das nicht“, sagt Pritschow. An der Hohen Steinert nutze man den Platz nun drei Tage nach dem großen Booster-Konzert – dann sei er bereits hergerichtet für eine Großveranstaltung.

Zugesagt haben für das zweite Elektronik-Open-Air die DJs Spöki, Interplay, Noah, Henning Selve, Ceyhun Özcinar und Nadalou. „Sehr tanzbar, nicht zu hart. Das wird ein entspannter Abend, hoffentlich bei bestem Wetter“, freut sich Pritschow.

Los geht die Party um 15 Uhr, die Tickets kosten 10 Euro plus Vorverkaufsgebühr (über friedaknows.de oder Eventim.de) und 15 Euro an der Abendkasse, die Altersgrenze liegt bei 16 Jahren. Davor wird es ab 12 Uhr wieder ein kostenloses Rahmenprogramm für die ganze Familie geben: Vom Graffiti-Workshop über Kinder- und Festivalschminken bis zu Spielen, Getränken und Essen – bei Letzterem arbeite man gerade daran, vor allem das vegetarische und vegane Angebot zu erweitern. Auch eine Hüpfburg sei beim Kinderschutzbund angefragt. Wer selber einen Workshop anbieten möchte, oder interessante Künstler kennt, kann sich auch noch beim Verein melden.

Erster Lüdenscheider CSD im August

Überhaupt sei Unterstützung im Verein immer gerne gesehen. Mit dem Festival im vergangenen Jahr sei man vor allem wegen der Ausgaben für Plastikbecher und den Stromgenerator noch im Minus gelandet. Und auch der Zeitaufwand sei im Ehrenamt nicht immer leicht zu stemmen. „Wir haben ja auch alle noch ein Studium, einen Beruf oder sonst was an den Hacken“, sagt Pritschow. Zu den Vorbereitungen des Festivals kommen nun auch die Planungen für den ersten Lüdenscheider Christopher Street Day: Am 26. August soll es bunt werden, Plakate waren unter anderem bei Burn the Fox zu sehen. Wer den Verein unterstützen möchte, kann das mit Engagement, Geldspenden, Sponsoring oder einem Besuch in der Bar in der Altstadt tun – die Einnahmen fließen auch in Veranstaltungen wie das Open Air.