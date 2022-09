„frieda’s“: Neue Altstadt-Bar ist „auf Sendung“

Herzogstraße/Ecke Annengasse

Neues Leben in den Räumen der ehemaligen Shisha-Bar an der Herzogstraße/Ecke Annengasse: Am Freitag hat die Altstadt-Bar „frieda‘s“ erstmals ihre Türen geöffnet.

Lüdenscheid – Die Altstadt-Bar „frieda‘s“ hat Eröffnung gefeiert. „Frieda steht für Liebe. Kein Platz für Rassismus, Homophobie, Antisemitismus und Sexismus.“ So lautet das Leitmotiv für das jüngste Projekt des in diesem Jahr gegründeten Lüdenscheider Kulturvereins Frieda.

Nach dem überaus erfolgreichen ersten Festival des Vereins im Juni am Fuß des Rodelhangs Nattenberg haben die inzwischen 36 Vereinsmitglieder und ihre Vorsitzende Davina Schepelmann ordentlich Gas gegeben. Gesucht war ein brach liegendes Innenstadt-Lokal, in dem kleine und feine Events stattfinden können – Lesungen, Konzerte, Info-Abende, Workshops oder sogenannte Community-Treffen. Fündig geworden sind die „Friedas“ mit Hilfe der Stadt.



Verein profitiert von städtischen Fördermitteln

Wie Davina Schepelmann sagt, profitiert der Verein von Zuschüssen aus einem städtischen Fördertopf, der zur Beseitigung von Leerständen da ist. „Ohne diese Unterstützung hätten wir das nicht geschafft.“



Gäste, Sympathisanten und Freunde des Kulturvereins konnten sich am Freitagabend vom Ergebnis überzeugen: In einer ehemaligen Shisha-Bar an der Herzogstraße/Ecke Annengasse ist in ehrenamtlicher Arbeit ein kleines Schmuckstück entstanden. Gemütliche Sofas, Tischchen oder ein Bücherregal verbreiten ein kuscheliges Flair. Die üppige Karte für Getränke zu erschwinglichen Preisen bietet Genuss für alle Geschmacksrichtungen.



Die Verantwortlichen der Stadt haben Grünes Licht gegeben, die Gaststättenerlaubnis liegt vor. Den Auftaktabend bestritten am Freitag die DJs Interplay und Noah, am Samstag legen die Bergstadtbrüder auf. Die Bar „frieda’s“ öffnet an Wochenenden um 18 Uhr.