"Fridays4Future" in Lüdenscheid: Teilnehmerzahl sprengt alle Erwartungen

[Update, 14.18 Uhr] Lüdenscheid - Die Klima-Demo auf dem Lüdenscheider Sternplatz ist vorbei. Die Demonstrationen verliefen friedlich und ohne Zwischenfälle, wie die Polizei Mitteilte. Statt der erwarteten 600 Teilnehmer kamen ersten Schätzungen zufolge 1000, um in der Innenstadt zu demonstrieren.

Die Fridays for Future-Kundgebung auf dem Lüdenscheider Sternplatz ist vorbei. Fast doppelt so viele Teilnehmer als erwartet nahmen an dem Protestmarsch durch die Innenstadt teil. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl auf 1000. Sie sicherte Straßen ab und eskortierte die Gruppe.

Nicht nur Schüler nahmen an der Aktion teil, sondern auch zahlreiche Eltern, Lehrer, Arbeitnehmer und sogar Großeltern. Leonard Ohle, Mitorganisator des Protestmarsches war beeindruckt: "Ich bin total überwältigt, wie viele Menschen heute wieder da waren. Es ist toll zu sehen, dass die Menschen sich für den Klimaschutz einsetzen – vor allem, weil es heute für viele Schüler Fehlstunden gab."

Das war aber nicht an allen Schulen der Fall. Eine fünfte Klasse der Richard-Schirrmann-Realschule beispielsweise besuchte die Kundgebung im Rahmen des Politikunterrichts. Die zehnjährige Josefine fasste zusammen: "Für mich war es heute hier sehr spannend und interessant. Ich wollte das unbedingt einmal miterleben."

Vom Sternplatz aus waren die Klimaaktivisten über die Knapper Straße in Richtung der Provinzialversicherung gezogen. Von dort aus ging es weiter über die Bahnhofstraße, die Altenaer Straße, dann über die Thünen- und die Corneliusstraße bis zur Werdohler Straße Ecke Loher Straße.

Letzte Etappe auf dem Weg zurück zum Sternplatz war die Wilhelmstraße. Zum Abschluss fand eine Kundgebung auf dem Sternplatz statt. Mehr zum Programm hier.

Auf dem Marsch wurde es zwischenzeitlich unruhig. Einige der Autos, die wegen der Demo warten mussten, taten dies mit laufendem Motor und legten sich so mit einigen Demonstranten an. Es blieb aber friedlich.

In Lüdenscheid wird demonstriert: Mehr als 600 Schüler, Lehrer, Eltern und Großeltern marschieren durch die Innenstadt. Der Grund: Ein globaler Klimastreik der #FridaysForFuture Bewegung. pic.twitter.com/lI1N0TvVih — Come-on (@comeon_de) September 20, 2019

Die Kundgebung fand zum zweiten Mal statt – im Rahmen der Aktion „Globaler Klimastreik“. Die Organisatoren und die Polizei rechneten ursprünglich mit rund 600 Teilnehmern.

Wir berichten an dieser Stelle weiter - mit Bilanz und Fotogalerie.