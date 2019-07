Fridays for Future: Polizei rechnet mit mehr als 1000 Schülern in Lüdenscheid

Im Sternmarsch geht es auf fünf Routen in die Innenstadt

Lüdenscheid - Mehr als 1000 Schüler sowie weitere Interessierte werden heute bei der ersten "Fridays for Future"-Demo in Lüdenscheid erwartet. Im Sternmarsch geht es über fünf Routen in Richtung Innenstadt. Was Sie wissen müssen: