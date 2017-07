Freude über 2000-Euro-Scheck und Überlebenskisten

+ © Salzmann Die Lebenshilfe, vertreten durch ihren Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Wolfgang Schröder (4. von rechts), durfte sich über einen Scheck in Höhe von 2 000 Euro für den Neubau des Gutshofs Wigginghausen freuen. © Salzmann

Lüdenscheid - Familienzelt, wasserfeste Bodenmatten, Kocher und Küchenutensilien aus einer Shelterbox (Überlebenskiste), mit der weltweit Hilfsgüter in schwer zugängliche Krisen- und Katastrophengebiete gebracht werden können, boten am Donnerstag im Garten der Humboldt Villa einer doppelten Spendenübergabe in Höhe von insgesamt 3500 Euro des Rotary Gemeindienstes eine eindrucksvolle Kulisse.