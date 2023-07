Freizeitzentrum Lasermaxx wird ausgebaut – neue Spielstationen

Von: Fabian Paffendorf

Bei „Cycle“ sind Fitness und Musikwissen der Spieler der Schlüssel zum Erfolg. © Nougrigat

Rund 20 000 Euro werden in den Ausbau des Freizeitzentrums Lasermaxx investiert. Auf knapp 200 Quadratmetern sind erste neue Spielstationen schon in Betrieb.

Lüdenscheid – Über den Schwarzlicht-Parcours zu huschen und im Team Punkte beim Lasertag zu sammeln, findet zwar in den vergangenen Jahren immer mehr Freunde – aber längst nicht jeder kann sich mit dem Freizeitspaß anfreunden. Und um auch die jetzt „abzuholen“, wird im Lüdenscheider Lasermaxx kräftig investiert und das Spielangebot erweitert. Für rund 20 000 Euro wurden und werden neue Spielstationen in diesem Jahr installiert. Als Kooperationspartner hat das Team des Freizeitzentrums an der Noltestraße dafür den Dortmunder Anbieter „Gamer“ mit an Bord geholt.

„Auf rund 200 Quadratmetern haben wir acht neue Spielstationen realisiert, die zum sechsten Geburtstag von Lasermaxx-Lüdenscheid erstmals ausprobiert werden konnten“, sagt Christoph Spelten, der seit 1. Januar Geschäftsführer des Freizeitzentrums in Nähe der Autobahnauffahrt Lüdenscheid Mitte ist. Bis Ende dieses Jahres sollen noch weitere folgen, außerdem zwei VIP-Bereiche realisiert werden, in denen beispielsweise Geburtstagsgesellschaften feiern können.

Was die Besucher an neuen Spielmöglichkeiten erwarte, decke alle Bereiche ab: Fitness, Geschicklichkeit, Wissen und gute Reaktionen sind jeweils gefragt, wenn hier beim Wettkampf gute Ergebnisse erzielt werden sollen, erklärt Spelten und führt durch die jüngst fertiggestellten Bereiche im Lasermaxx. „Cycle“ nennt sich zum Beispiel einer der Neuzugänge im Spiele-Fuhrpark, der auf den ersten Blick zunächst anmutet wie die Fahrrad-Ergometer-Ecke im hiesigen Fitness-Studio. Aber mit der hat dieses Spiel allenfalls gemein, dass in die Pedale getreten werden muss.

Digitale Displays und durch und durch analoger Spielspaß sind bei der Spielstation „Sling“ an der Tagesordnung. © Cedric Nougrigat

Klemmbaustein-Puzzle und Geschicklichkeitstests

Zum Radfahren bekommen die Spieler aber noch Kopfhörer aufgesetzt, auf denen sie Musik hören, die dann zur Beantwortung von Fragen auf dem Display des Rads wichtig ist. Ein Wissenstest im Stil von Stadt, Land, Fluss hingegen verbirgt sich hinter der Technik, auf deren Bildschirmen der Schriftzug „Black Swan“ aufleuchtet, wie Spelten erklärt. Bei „Bricks“ wiederum werde ganz klassisch gegeneinander Puzzle gespielt – mit Klemmbausteinen. „Dice“ präsentiert sich wiederum als recht eigenwilliges Würfelspiel.

Ganz im Look eines Western-Saloons kommt andererseits „Sling“ daher, ein Reaktions- und Geschicklichkeitsspiel, bei dem bunte Pucks über ein Holzfeld geschossen werden. Hinter „Heaven & Hell“ verbirgt sich – der Name deutet es an – eine digital gestützte Variante des alten Schulhofspaßes Himmel und Hölle. Während diese und weitere Spiele schon einsatzbereit sind, wird an einigen anderen noch kräftig Hand angelegt werden müssen, bis die Besucher des Lasermaxx sich daran versuchen können. So herrscht momentan noch ein wenig Baustellencharakter an Stationen wie „Square“ oder „Tactics“ vor.

Einen konkreten Zeitplan dafür, wann diese Neuheiten in Betrieb gehen sollen, hat man noch nicht, wie Christoph Spelten verrät: „Alles wird hier Step by Step fertiggemacht. Das Tempo geben wir vor“. Die Technik und Spiele wiederum seien von „Gamer“ patentiert und lizensiert. Durch die Kooperation können die Lüdenscheider vor Ort die Spiele ausprobieren, die der Partner auch in seinen Freizeitzentren in Dortmund, Bielefeld oder Würzburg anbietet. Mit der Erweiterung des Spielangebots gehe laut Spelten auch eine personelle Aufstockung einher. „Drei neue Mitarbeiter sind zum Team hinzugestoßen. Wir schauen mal, wie das Angebot angenommen wird, dann könnten wohl noch zwei weitere Stellen hinzukommen“, sagt der Geschäftsführer. Quasi spielend würden so neue Arbeitsplätze vor Ort geschaffen.