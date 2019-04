Freizeitbad Nattenberg: Blick ins Springerbecken ohne Wasser

Vorbereitungs auf die Sommersaison

+ © Kerstin Zacharias Ein Blick ins leere, 4,60 Meter tiefe Springerbecken: In Vorbereitung auf die Saison wurde das Wasser abgelassen, um Boden und Wände zu reinigen sowie Reparaturen vorzunehmen. © Kerstin Zacharias

Lüdenscheid - Bei Temperaturen um die zehn Grad ist an das Baden im Freien derzeit noch nicht zu denken. Und dennoch sind die Vorbereitungen für die neue Freibadsaison bereits angelaufen. So war in den vergangenen Tagen beispielsweise ein Blick in das leere, 4,60 Meter tiefe Springerbecken möglich.