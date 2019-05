Open-Air-Kino: Diese Filme gibt's zum Nulltarif

Lüdenscheid – Kino unter freiem Himmel steht den Lüdenscheider Film-Fans ins Haus: Am Freitag werden Open-Air im Rosengarten ab 16.30 Uhr zwei Filme gezeigt.

Die Zielgruppe sind Familien, die Veranstalter die offenen Kinder- und Jugendtreffs in Lüdenscheid in Zusammenarbeit mit dem Lüdenscheider Stadtmarketing, dem L'Aperitivo und Burger King. Kino unter freiem Himmel habe in Lüdenscheid eine lange Tradition, erläuterten die Veranstalter bei der Vorstellung der Filme.

Gezeigt werden ab 16.30 Uhr der Disney-Streifen „Vaiana“ und anschließend ab 18.45 Uhr der Film „Christopher Robin“, in dem der Besitzer von Winnie Pooh inzwischen erwachsen geworden ist und ein neues Abenteuer erlebt. Die große LSM-Videowand wird im Rosengarten aufgebaut.

Da die die großen, roten Sitzkissen erfahrungsgemäß schnell besetzt sind, spricht nichts gegen selbst mitgebrachte Stühle. Gastronom Rocky Della Fera, Inhaber der Bar „L’Aperitivo“ am Rosengarten, war sofort mit im Boot und öffnet seine Türen. Für eine kinogerechte Verpflegung mit Popcorn aus einer eigens in den Rosengarten geschafften Popcorn-Maschine und Softdrinks zu familienfreundlichen Preisen ist gesorgt.

Beteiligt sind an der Veranstaltung die alevitische Gemeinde und Kulturzentrum, der Awo-Jugendtreff Knast, der CVJM JFS Rathmecke-Dickenberg, KJFS Audrey's und Lüdenscheid West, das Jugendkulturbüro, der Jugendtreff „after school“, der Kinderschutzbund, der Kinder- und Jugendtreff Brügge, der Kinder- und Teenietreff Haus der Jugend, der Jugendtreff Sterncenter und das städtische Jugendamt. Der Eintritt zur Filmnacht am Freitag im Rosengarten ist frei.