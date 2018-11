Freistunde bei McDonald's: Handy, Geld und Schülerausweis weg

In der McDonald's-Filiale an der Bräuckenstraße wurde eine Schülerin bestohlen.

Lüdenscheid - Freistunde bei McDonald's - und anschließend ist die Handtasche weg. Eine Schülerin zeigte bei der Polizei einen Diebstahl im Schnellrestaurant in Lüdenscheid an.

Wie die Polizei berichtet, wurde einer Schülerin am Mittwochmorgen im McDonalds an der Bräuckenstraße die Handtasche gestohlen.

Die Tat passierte zwischen 10 und 11.20 Uhr. In der Tasche steckten Geldbörse und Bargeld, Schülerausweis, Busfahrkarte und Handy. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.:02351/9099) entgegen.

