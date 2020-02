Freisprechung: Das sind die 80 neuen Handwerker im MK

Lüdenscheid - Es ist geschafft: Nach mehrjähriger Ausbildung in Theorie und Praxis haben rund 80 junge Bürger aus Lüdenscheid und den Nachbarstädten nun ihre Gesellenbriefe in der Tasche.

Die offizielle Freisprechung der Nachwuchs-Handwerker stand am Wochenende im Berufskolleg für Technik am Lüdenscheider Raithelplatz an. Familien und Freunde der der Jung-Gesellen, Innungsobermeister sowie Repräsentanten von Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft gratulierten und applaudierten.

Bei dem Festakt handelte es sich um eine gemeinsame Freisprechung von gleich drei Innungen – der Elektro-Innung, der Installateur- und Heizungsbauer-Innung und der Kraftfahrzeug-Innung. Die Festrede hielt Jochen Renfordt als Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen. Seine Botschaft an die jungen Fachkräfte: „Ihnen steht jetzt die Welt offen.“ Hier die Namen der neuen Gesellen, ihre Fachrichtung und die jeweiligen Ausbildungsbetriebe:

Kfz-Mechatroniker

Fachrichtung Personenkraftwagentechnik (Sommer 2019): Tobias Bückemeyer (Meinerzhagen/Busenius Automobile GmbH Kfz-Betrieb, Meinerzhagen), Florian Dues (Lüdenscheid/Jürgens GmbH, Lüdenscheid), Phil Kempkes (Kierspe/Bildungszentrum bzh Märkischer Kreis gGmbH, Lüdenscheid), Luca Noel Klimpel (Lüdenscheid/Pflug GmbH & Co KG, Lüdenscheid), Tim Knote (Plettenberg/Maeder-Kirchner Reifen- Service, Plettenberg), Sophie Köllner (Neuenrade/Horst Wahl GmbH & Co. KG, Werdohl), Eric Lauterjung (Lüdenscheid/Siegfried Helbig Kfz-Betrieb, Lüdenscheid), Justin Linker (Lüdenscheid/Ernst Piepenstock GmbH & Co. KG Kfz-Betrieb, Lüdenscheid), Ramon Pehlke (Lüdenscheid/Kaltenbach Automobile GmbH, Werdohl).

Fachrichtung Personenkraftwagentechnik (Winter 19/20): Ersoy Fatih Mehmet Akif (Neuenrade/LS-Automobile Inh. Charalampos Sarpotas e.K., Lüdenscheid), Armend Biljali (Lüdenscheid/ARZ Frank Lesniak GmbH, Lüdenscheid), René Bober (Lüdenscheid/Ernst Piepenstock GmbH & Co. KG Kfz-Betrieb, Lüdenscheid), Johannes Boldt (Meinerzhagen/Johann Hamm Kfz-Mechanikerbetrieb, Meinerzhagen), Lucas Ceranski (Meinerzhagen/AKG Automobile GmbH Kfz-Betrieb, Meinerzhagen), Martino Venero Cuocina (Halver/Horst Wahl GmbH & Co. KG, Lüdenscheid), Maurice Dorausch (Lüdenscheid/Autopark Lüdenscheid GmbH), Florian Geyer (Meinerzhagen/Jürgen Ceranski Kfz-Betrieb, Meinerzhagen), Stevan Grubac (Schalksmühle/ Ernst Piepenstock GmbH & Co. KG, Halver), Jonas Gürtler (Kierspe/Autohaus Kaltenbach GmbH & Co. KG, Lüdenscheid), Robert Harms (Kierspe/Kfz-Technik Alexander Bart, Kierspe), Arthur Karanfilov (Meinerzhagen/Kfz-Technik Alexander Bart, Kierspe), Maximilian Keil (Lüdenscheid/Jürgens GmbH, Lüdenscheid), Jan Nicklas Kütting (Lüdenscheid/Michele Turturro Kfz-Betrieb, Lüdenscheid), Jannis Nahlenz (Altena/Autohaus Schauerte GmbH & Co. KG, Werdohl), Enes Öztas (Plettenberg/Autohaus Schauerte GmbH & Co. KG, Plettenberg), Rafal Pasikowski (Werdohl/Horst Wahl GmbH & Co. KG, Werdohl), Gulrahman Ratjikheil (Meinerzhagen/T. Schmerl GmbH Premio Reifen-Service, Lüdenscheid), Mirko Röhrig (Kierspe/Dietrich GmbH, Wenden), Justin Schenzer (Lüdenscheid/Frank Schmidt Kfz-Betrieb, Lüdenscheid), Dimitrios Skourtis (Plettenberg/Pomotec GmbH Kfz-Betrieb, Herscheid), Niklas Stache (Lüdenscheid/Theiss & Cossmann GmbH Kfz-Betrieb, Lüdenscheid) Sascha Maurice Veit (Meinerzhagen/Andreas Abel Kfz-Betrieb, Meinerzhagen), Marcel Wloka (Schalksmühle), Autohaus Trimpop e. Kfr., Lüdenscheid), Daniel Zühlke (Altena/Martin Stübner Autofit, Altena).

Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik (Winter 19/20): Nick Hefendehl (Altena/Scania Vertrieb und Service GmbH, Lüdenscheid).

Elektroniker

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (Sommer 2019): Tobias Kühnel (Halver/Holger Kühnel Elektrobetrieb, Lüdenscheid), Nils Yannik Neuhaus (Halver/ Jörg Bremicker Sanitärbetrieb, Schalksmühle), Florian Orlowski (Kierspe/André Gallo Elektrobetrieb Kierspe), Konstantinos Pantikidis (Lüdenscheid/ Jungkurth GmbH TeamEnergie, Altena), Nico Vollmerhaus (Meinerzhagen/ohne).

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (Winter 19/20): Arif Belketin (Plettenberg/ ES + L Elektro Schulte & Lubas GmbH Plettenberg), Julian Bulinski (Meinerzhagen/André Gallo Elektrobetrieb, Kierspe), Marcel Effey (Hagen/IhSi-Elektrotechnik e.Kfm Elektrobetrieb, Lüdenscheid), Julian Hoffmann (Altena/Jungkurth GmbH TeamEnergie Altena), Malte Benedikt Janßen (Lüdenscheid/ Seuster Elektrotechnik GmbH, Altena), Oliver Kalis (Neuenrade/Meschede & Co. GmbH Elektrobetrieb, Werdohl), Veysel Kayaci (Lüdenscheid/Weischede Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Lüdenscheid), Jan Niclas Klein (Nachrodt-Wiblingwerde/Elektroinstallationen Marcus Günther e.K., Lüdenscheid), Niklas Klinge (Herscheid/Rudi Sönnecken jr. Elektrobetrieb, Meinerzhagen), Quentin Nick Knittel (Altena/Jungkurth GmbH TeamEnergie, Altena), Daniel Reichert (Plettenberg/Schawag Technik und Service, Plettenberg), Frederic Schade (Herscheid/ Elektro Rieger GmbH, Herscheid), Philipp Unruh (Halver/ Björn Gerke Elektrobetrieb, Lüdenscheid). Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik (Sommer 2019): Jan-Lukas Prehl (Halver/Jungkurth GmbH TeamEnergie, Altena), Tim Nico Kuchta (Plettenberg/Expert Weyand & Co. GmbH, Plettenberg).

+ Gratulationen und Applaus gab es auch für die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker. © Schmidt

Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Fachrichtung Heizungstechnik (Sommer 2019): Patrick Abdullahu (Schalksmühle/ W.A. Schulte GmbH Inst. + Heizungsbaubetrieb, Lüdenscheid), Mehedi Blushi (Plettenberg/Schawag GmbH Technik und Service, Plettenberg), Pascal Galleinus (Plettenberg/Ueckermann & Lipps Sanitär – Heizung, Plettenberg), Erik Knieper (Neuenrade/Hermann Schmidt e. K. Inh. Jens Fahl, Altena), Daniel Meister (Werdohl/Grote GmbH Klempner-Inst.-Betrieb, Plettenberg), Luca Schawag (Plettenberg/Schawag GmbH Technik und Service, Plettenberg).

Fachrichtung Sanitärtechnik

(Sommer 2019): Gernot Noelle (Altena/Freissler GmbH Installateur- und Heizungsbauerbetrieb, Altena), Connor Sebastian Wupperfeld (Siegen/Oliver Hageböck Heizungsbau, Schalksmühle).

Fachrichtung Handlungsfeld Wärmetechnik (Sommer 2019): Michael Esau (Kierspe/Holz GmbH Heizungsbau, Meinerzhagen), Maximilian-Henrik Woeste (Lüdenscheid/Laage Heizung, Sanitär, Kanal- und Rohrreinigung e. Kfm).

Fachrichtung: Sanitärtechnik (Winter 19/20): Marc Gißelmann (Halver/Meister Keizer GmbH, Halver), Marcel Lüsebrink (Altena/Fischer GmbH & Co. KG Sanitär Heizung Klima, Altena), David Lüttringhaus (Halver/Lars Wagner Heizung-Lüftung-Sanitär, Halver) Niklas Taube (Werdohl/Dirk Seyffarth e.K. Gas-und Wasserinstallateur, Lüdenscheid).

Fachrichtung Heizungstechnik (Winter 19/20): Marvin Abel (Halver/Jörg Bremicker Sanitär-, Heizungs- und Elektrotechnik, Schalksmühle), Amar Adel Abdallah (Lüdenscheid/ Friedhelm Severin GmbH Klempner-Inst.-Betrieb, Halver), René Bröker (Schalksmühle/, Harald Bröker Installateurbetrieb, Schalksmühle), Dennis Karnbach (Altena/Hermann Schmidt e. K. Inh. Jens Fahl, Altena), Pascal Lippold (Plettenberg/Schawag Technik und Service, Plettenberg), John Luca Scholz (Altena/ Ueckermann & Lipps Sanitär - Heizung, Plettenberg).