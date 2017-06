Freiräume von Sport bis Kultur

Lüdenscheid - „Freiräume für Dich“ heißt ein Aktionstag des Stadtjugendrings, der Schülern weiterführender Schulen ab den fünften Klassen wieder ein erlebenswertes Angebot von Genuss über Sport und Erlebnis bis hin zu Kunst und Kultur bietet. Am Nachmittag des 5. Juli dürfte für jede Interessenslage etwas dabei sein – und dazu noch kostenfrei.

„Wir wollen mit diesem Programm möglichst viele Jugendliche erreichen“, sagt Julia Wilksen vom Stadtjugendring. „Gerade in G8-Zeiten brauchen die Schüler ihre Freiräume.“ Für einige Angebote sind Anmeldungen notwendig, die ab sofort erfolgen können, viele Programmpunkte können auch ganz spontan von den Schülern besucht werden. In den meisten Fällen beginnen die in der ganzen Stadt verteilten Projekte um 14 Uhr und enden gegen 18 Uhr. In dieser Woche wurden die Aktionshefte in den Schulen verteilt. Wer bislang leer ausgegangen ist, kann die Broschüre im Jugendkulturbüro an der Altenaer Straße erhalten. Es ist mittlerweile die dritte Auflage dieser Art.

Ein paar Beispiele aus der Angebotsvielfalt:

– Unter dem Titel „City Bound: Know me better“ lädt die „Young-Caritas“ dazu ein, sich selbst und die Gesellschaft aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Bei „City Bound“ geht es um eine spannende Form der Erlebnispädagogik in der Stadt,

– Wer zaubert das perfekte Dinner? Im Kinder- und Jugendtreff Brügge wird die Kreativität am Herd entdeckt,

– die Grundtechniken des Mountainbikings (Rad, Helm, Handschuhe mitbringen) können die Teilnehmer beim CVJM Audrey’s und Radsport Kasper erlernen,

– „Wer ganz neue Trendsportarten ausprobieren möchte, sollte beim LowT-Ball, Slackline oder Speed Stacking mitmachen“, empfiehlt Marie Schrader vom Vorstand des Stadtjugendrings.

Songwriting im Studio, Chorworkshop, ein Nachmittag hinter der Kamera, eine Hörspielproduktion oder ein Fotoworkshop – „wir lassen kaum Wünsche offen“, verspricht Julia Wilksen. Sie dankt den vielen Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und Jugendeinrichtungen, die diesen für die Schüler kostenfreien Nachmittag erst möglich gemacht hätten. „Wir haben uns sehr über die große Resonanz gefreut.“