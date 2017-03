Spannungsfeld: Freiheitsentzug bei Kranken?

Lüdenscheid - Es ist nicht einfach, bei einem großen Spagat das Gleichgewicht zu halten. Genau darum aber bemühen sich die Experten der Arbeitsgemeinschaft, wenn es um die Abwägung freiheitserhaltender und freiheitsentziehender Maßnahmen für pflegebedürftige Menschen geht.

Freiheitsentziehende Maßnahmen werden bei pflegebedürftigen Menschen angewandt, wenn sie zum Beispiel durch eine demenzielle Erkrankung ihre Orientierung verlieren. Das geschieht zu ihrer eigenen Sicherheit, um Stürze zu vermeiden. Bevor ein solch schwerwiegender Eingriff in das Leben eines Menschen erfolgen kann, muss es eine Prüfung und rechtliche Genehmigung geben. Betreuer oder Bevollmächtigte müssen zuvor ihr Einverständnis geben.

Fallbesprechungen in den Senioreneinrichtungen sind ebenfalls zentrale Voraussetzungen, um individuelle Vorgehensweisen zu diskutieren. Daher ist die Einbindung von Berufsbetreuern, dem gesamten Pflege-Team der jeweiligen Pflege- und Senioreneinrichtungen sowie der behandelnden Ärzte unverzichtbar. In Zusammenarbeit mit Angehörigen wird im Vorfeld eine biografische Anamnese erhoben. So lassen sich Verhaltensweisen besser erkennen. Hinzu kommen medizinische Befunde und die Überprüfung der Medikation. Es sei schwierig, die richtige Mischung zu finden, wissen die Experten der verschiedenen Fachbereiche. „Bei demenziell erkrankten Menschen ist zu beachten, dass sie oft nicht mehr in unserer Wirklichkeit leben, sondern wir müssen in ihre hinein“, sagt Jörg Burbaum, gerontologischer Pflegeexperte im Klinikum.



Udo Terschanski, Leiter des Dietrich-Bonhoeffer Altenzentrums und des Amalie-Sieveking-Hauses weist auf Pflegehilfsmittel hin, die unter freiheitserhaltende Maßnahmen fallen und das Sturzrisiko minimieren: Niedrigbetten, ein Rollstuhl mit Vorsatztisch, verstellbare Spezialstühle, Gehwagen, sicheres Schuhwerk und Anti-Rutsch-Socken gehören dazu. Ein Restrisiko aber bleibe.



Matthias Kortwittenborg, im Demenz-Servicezentrum NRW für den nördlichen Märkischen Kreis zuständig, weist auf das Info-Telefon des Märkischen Kreises unter 0 23 51 /9 66 76 16 hin, worunter unter Wahrung der Anonymität Fragen beantwortet werden.



