Freigabe der Fußgängerbrücke verzögert sich

Ende in Sicht

Wegen Bauarbeiten ist die Fußgängerbrücke zwischen Rathausplatz und Stern-Center für die kommenden Wochen gesperrt.

Wer am Samstag beim Shoppen in Lüdenscheid vom Rathausplatz ins Stern-Center gehen möchte, muss weiterhin auf den kurzen Weg über die Fußgängerbrücke verzichten. Sie bleibt doch noch länger gesperrt, aber ein Ende ist zeitnah in Sicht.