Frei Parken für städtische Mitarbeiter: Gegenwind aus der Politik

Kostenlose zur Verfügungstellung von Parkflächen:

Stellt der Arbeitgeber

für das Abstellen des Fahrzeugs während der Arbeitszeit eine

Parkmöglichkeit unentgeltlich zur Verfügung, dann handelt es sich

insoweit um eine lohnsteuer- und sozialversicherungsfreie

Annehmlichkeit, die im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des

Arbeitgebers erbracht wird. Das gilt auch, wenn der Arbeitgeber selbst

Park- oder Einstellplätze von einem Dritten anmietet und sie seinen

Arbeitnehmern unentgeltlich überlässt (FinMin NRW 17.12.80, S 2351-1-V B

Auch die eindeutige Privilegierung einzelner Arbeitnehmer bei der

Parkplatzvergabe führt nicht zu einem steuerpflichtigen geldwerten

Vorteil. Das anderslautende Urteil des FG Köln (15.3.06, 11 K 5680/04,

rkr.) wird über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht angewendet

(vgl. u. a. OFD Münster 25.6.07, Kurzinformation ESt Nr. 017/20

Wenn ich aber rechne, dass die Stadt an 63 Mitarbeiter, um soviele Parkplätze geht es ja, jeweils einen Geldwerten Vorteil von 3200.-€ pro Jahr vergibt, hoch gerechnet wären dies übrigens 201.600 .-€, für alle Stellplätze. Dann frage ich mich warum wir uns immer noch in einer Haushaltssperre befinden denn genung Geld für Wohltaten an die unterbezahlten Mitarbeiter gibt es ja wohl immer noch.

Ach so, die 3200.-€ kommen aus der Berechnung: 8 Stunden Parkzeit x 2.-€ je Stunde x 200 Arbeitstage ungefähr soviel kostet ja Parken am Parkautomaten. Hier noch schnell die Berechnung zu den betrieblich gefahrenen Km der Mitarbeiten umgerechnet auf den geldwerten Vortei von 3200.-€ / 0,30 € ergibt dies einen betrieblichen veranlassten Fahrweg von 10666 km im Jahr pro Mitarbeiter Alaf und Hellau mal wieder den Bürger so richtig vera.....t!