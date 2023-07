Neues „Bau-Bewusstsein“: Frederike Haufer (24) legt bei FH-Studium Wert auf Nachhaltigkeit 

Fachhochschule Südwestfalen

+ © Britta Keggenhoff Frederike Haufer (24) findet die unterschiedlichen Aspekte des Studiums so spannend und bereichernd wie die vielfältigen Lebensläufe ihrer Mit-Studenten. © Britta Keggenhoff

Die Bergstadt als Studentenstadt – viele können sich das nicht so recht vorstellen, obwohl die Kreisstadt seit rund zehn Jahren jüngster Standort der Fachhochschule Südwestfalen ist.

Lüdenscheid – In erster Linie ist es ein Arbeitsverhältnis, das Stadt und Studenten am FH-Standort Lüdenscheid eingehen. Vom Pulsieren großer, alter Universitätsstädte mit ihren Studentenvierteln, dem quirligen Leben und einer stets frisch gespeisten jungen Szene ist die Bergstadt weit entfernt. Das liegt sicherlich auch daran, dass viele Studenten zwischen Hagen und Lüdenscheid pendeln, wo die höheren Semester absolviert werden.

Manche studieren nebenberuflich, ein Wohnortwechsel ist nicht vorgesehen. Trotzdem bleiben viele Absolventen mit Lüdenscheid dauerhaft verbunden, nicht zuletzt, weil die Stadt Sprungbrett in ihren maßgeschneiderten Beruf war. Das gilt in besonderer Weise für den Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen – Energie und Gebäude“. Er bietet die Chance, den Herausforderungen durch Klimawandel, Ressourcenmangel und Nachhaltigkeitsanspruch tatkräftig und fundiert zu begegnen. Warum sich junge Leute für diesen Weg entscheiden, welche Perspektiven er bietet und wie die Erfahrungen sind, das ist Anlass für eine Kurzserie.

In Lüdenscheid geboren und in Herscheid aufgewachsen

Eine derjenigen, die „Lüdenscheid“ als Studienort angeben, ist Frederike Haufer. Die 24-Jährige ist hier geboren und in Herscheid aufgewachsen. Dass sie einmal ein „Faible für Dächer“ entwickeln würde, stand lange in den Sternen. Nach dem Abi in Plettenberg hat sie zunächst eine Ausbildung als Immobilienkauffrau bei einem großen Entwickler und Betreiber von Shopping-Centern begonnen. Schnell war klar, dass „das Ausbildungsende noch nicht Endstation“ war: Die junge Frau hatte einen Einblick in die technischen Abläufe hinter den Kulissen des Centers bekommen und war fasziniert davon.

Vorbelastet durch die Eltern – beide Fachhochschul-Absolventen –, hat sie sich informiert, „was es in Lüdenscheid so gibt“. Und sie wurde fündig: „Ich fand den Studiengang ‘Wirtschaftsingenieurwesen – Energie und Gebäude’ superinteressant“, erzählt sie von ihrem ersten Eindruck: „Ich glaube, das ist der einzige Studiengang, der diese Verbindung hat.“ Die ersten Semester in Hagen, die höheren dann in Lüdenscheid, das passte. „Klar“, sagt sie und lacht, Lehramt an der Uni zu studieren, sei vielleicht greifbarer. Aber eben auch vorhersehbarer. Nach dem Beratungstermin war ihr Weg klar. Seit dem Wintersemester 2019 studiert sie an der FH.

Dass sie damit direkt in die Pandemie mit allen ihren Einschränkungen hereingerutscht ist, „war kein Problem, eher eine Herausforderung,“, erzählt sie, „eine Herausforderung, das aus dem Kinderzimmer heraus zu machen“. Die Gruppengröße sei mit zwölf, 15 Leuten sehr klein gewesen, es hätten sich schnell Lerngruppen entwickelt: „Wir haben uns täglich über Skype gesehen.“ Die Unterstützung der Professoren habe man dabei jederzeit gemerkt. Trotzdem stieg der eine oder andere aus oder wiederholte später die Module aus der Corona-Zeit. Aber als endlich wieder alles gelockert wurde, in der Lüdenscheid-Phase die Laborversuche und Praktika begannen, da machte es richtig Spaß. Viermal die Woche vor Ort, einen Tag frei, keine Wochenend-Belastung, Selbststudium – Frederike Haufer klingt zufrieden mit ihrer Einteilung.

Zwölf Wochen lang in Vollzeit Praxisphase absolviert

Ein halbes Semester lang, also zwölf Wochen, hat sie die Praxisphase in Vollzeit bei einem Unternehmen absolviert. Dort kann sie nun auch ihre Bachelor-Arbeit schreiben und weiter arbeiten. Just vorm Zeitungstermin sei „das Angebot gekommen, dass sie mich behalten wollen“, freut sie sich und strahlt. „Sie“, das ist die Firma TA (Technical Advisors) Europe, eine international tätige Beraterfirma für Immobilien und Infrastruktur, rund 60 Mitarbeiter, Großstadtstandorte in Deutschland und Europa, Aufträge weltweit. Die junge Frau ist stolz darauf, Teil davon zu sein. Ihr Schwerpunkt, so wird sie auf der Firmenwebsite vorgestellt, liege unter anderem auf nachhaltigem Bauen, und sie könne es kaum erwarten, mit dem Team deutschlandweit zu arbeiten. Sie ist derzeit am Standort Essen-Kettwig tätig, wohnt in Erkrath. „Das war alles eine Fügung“, sagt sie.

Nun sucht sie das passende Thema für die Bachelor-Arbeit. Die Gedanken kreisen um Gewerbeimmobilien, um Objekte, die stranden, also zum Problemfall werden, weil sie veraltet sind, Umweltvorgaben nicht mehr erfüllen, unsaniert nicht mehr vermietet werden können, geschweige denn lukrativ verkauft. Sich und dem Auftraggeber einen Überblick zu verschaffen, „was getan werden muss, damit das Gebäude ein nachhaltiges wird“, diese Aufgabe reizt sie. Sie hat bereits daran mitgearbeitet, ein Objekt aus den 80er-Jahren zu analysieren. Die technische Anlage stammte aus dem Baujahr, es war noch keine LED verbaut, wenn etwas kaputt gegangen war, hatte man es „punktuell ersetzt“. Ein klassischer Fall.

„Der Markt legt einen immer größeren Fokus auf Nachhaltigkeit“, weiß sie. Er fordert Zertifikate, will alles über den ökologischen Fußabdruck wissen, der ein wichtiges Stichwort bei der Entscheidung über Verkauf oder nicht ist. Der Markt verlangt Bestandsaufnahmen mittels technischer Objektbegehungen und belastbare Analysen zu nachhaltiger Sanierung. Diese Kombination ist genau ihr Ding: „Den Nachhaltigkeitsaspekt finde ich super, superwichtig.“ Die Geschwindigkeit, mit der sich gerade alles verändert, reißt sie mit. Sie kann von Baustellen schwärmen wie andere vom Urlaubsstrand. Von „The Cradle“, zum Beispiel, einem Hybrid-Bürogebäude, das zu 80 Prozent aus Holz bestehe und am Hafen in Düsseldorf entsteht. Die meisten für diesen Bau verwendeten Materialien können wiederverwendet werden, Energie wird ökologisch erzeugt. Das Gebäude heißt nicht umsonst „Die Wiege“, steht für ein neues Bau-Bewusstsein, für ein modernes Verständnis von Technik und Umwelt. Für einen Beruf mit Zukunft.

Englisch und Geschichte als Leistungskurse, Physik nach Klasse 9 abgewählt

In der Schule wies noch nicht viel darauf hin, dass sie in dem Umfeld ihren Beruf finden könnte. Frederike Haufer hatte Englisch und Geschichte als Leistungskurse, Physik nach Klasse 9 abgewählt. „Nach dem Abi wusste ich gar nichts,“ sagt sie rückblickend, „da war das mit der Ausbildung der richtige Schritt.“ Die gab ihr den Kick und den Mut, etwas Neues zu versuchen, das, zumindest zu Beginn, vor allem geprägt war von Mathe, Physik, Elektrotechnik. Erst später folgten die spezifischen Module, das „sehr breite Spektrum“. Sie nutzte die Chancen, erkannte die Möglichkeiten. Dass ihr das Schulenglisch zugutekommt, kontinuierlich ergänzt durch einschlägige Fachbegriffe, rundet die Sache ab. Sprachkenntnisse sind Teil des beruflichen Profils, nicht unwichtig für eine Firma, die international aktiv ist, was den Horizont wiederum erweitert: „Es ist spannend, die anderen Länder kennenzulernen, welche Standards es da jetzt gibt.“

Wie bereichernd Unterschiede sein können, weiß sie seit dem ersten Semester. So verschieden die Voraussetzungen anfangs waren, und so unterschiedlich die Richtungen sind, die die Kommilitonen eingeschlagen haben – vom Tischler, der zum Planer wird, bis zu dem, der ein kooperatives Studium bei Enervie macht –, so verbindet sie doch ein roter Faden. Die individuellen Hintergründe sieht sie als großen Vorteil: „Da konnte man ganz andere Gespräche führen, sich plötzlich etwas erschließen.“ Ein Uni-Studium als „eine Massenveranstaltung mit 200 Studierenden“ hat sie abgeschreckt: „Laborarbeit und diese Praxis, das wäre so einfach nicht möglich.“

Aus der Lerngruppe wurde ein Freundeskreis

Mittlerweile ist aus der Lerngruppe ein Freundeskreis geworden. Dass Frauen in dem Studiengang in der Minderheit sind, wird eher von außen thematisiert als von innen. Im Studienalltag ist es keines. „Professor Wehmeier verkörpert das ganz gut, dass man als Frau keine Sorge haben muss, zu bestehen“, sagt sie. Thema durch.

Die Gemeinschaft „ist einfach schön“, es sei „absolut tiefenentspannt“, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Auch das Gendern bleibt gerne mal auf der Strecke: „Ganz ehrlich, ich fühle mich auch als Student angesprochen“, sagt sie und wendet sich wieder dem eigentlichen Thema zu – der Zukunft und dem, was sie noch zu bieten hat. Da kommt der aktuelle Job gerade recht, sie hat endlich den Fuß in der Tür, will Projekte umsetzen, die sie begonnen hat. Deshalb hat der Master keine Eile, könnte auch berufsbegleitend funktionieren.

„Wenn die Zeit kommt, kommt der Master“, sagt sie und klingt einmal mehr tiefenentspannt: „Da bin ich echt glücklich, dass ich den Weg gegangen bin.“