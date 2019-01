Cantabile wiederholt Jubiläumskonzert

Lüdenscheid – Der Frauenchor Cantabile bringt am Sonntag, 6. Januar, ab 16 Uhr erneut sein Jubiläumskonzert „Cantabile auf Route 25“ auf die Kulturhausbühne. Einlass ist ab 15.30 Uhr.

Nachdem das Konzert bei der Premiere schon im Vorfeld ausverkauft war, wird es bei der Wiederholung für Kurzentschlossene auch noch Karten an der Tageskasse geben. Außerdem können Tickets bis Sonntag auch noch bei allen Chormitgliedern oder im Reisebüro Manß zum Preis von 15 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder erworben werden.

In „zauberhafter“ Kulisse wollen der Frauenchor Cantabile, der Jugendchor YoCanto mit Chorleiterin Irene Gloerfeld, Andreas Theil am Klavier, Christian Breddermann an Trommel und Cajun und Moderator Dirk Weiland alles geben, um das Publikum zwei Stunden auf eine kurzweilige musikalische Tour um die Welt mitzunehmen. Die Gesamtleitung liegt wieder in den Händen von Chordirektor Hanno Kreft.