Sangesfreudige Frauen sind willkommen

Frauenchor im MK sucht nach Mitstreiterinnen

Von: Jutta Rudewig

Eugen Momot leitet seit dem vergangenen Jahr den Frauenchor Cantabile. © Schwarzer, Fabienne

„Eine Melodie kann uns begeistern, bewegen, tragen, kann ein Lächeln in unser Gesicht zaubern, kann uns trösten und Kraft geben“, heißt es seitens des Frauenchores Cantabile. Die Chorgemeinschaft ist auf der Suche nach Mitstreiterinnen. Am 18. Januar sowie am 15. Februar bietet sich die Gelegenheit, ab 20 Uhr im Gemeindezentrum am Dickenberg mit dem Frauenchor zu singen.

Lüdenscheid – Die erste Chorprobe von Cantabile fand im Jahr 1992 in der Gaststätte Hegemann unter der Leitung von Maidi Langebartels statt, die Vereinsgründung erfolgte Anfang 1993. „Cantabile“ – der Vereinsname bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt so viel wie „besingenswert“: „Und genau das wollten und wollen wir noch heute: Etwas, das es wert ist, besingen“, heißt es aus den Reihen der Frauen. Zur ersten Vorsitzenden wurde Bettina Till gewählt.

Seit 1996 laden die Frauen immer mal wieder zu Konzerten ins Kulturhaus ein. Die Konzerte erweisen sich dabei stets als eine bunte Show aus Gesang, Musik, Varieté, Magie. Fester Bestandteil des Jahreskalenders ist die Chorreise. In diesem September soll’s nach Cochem gehen. Zwischendurch tritt der Chor viel auf, zum Beispiel bei den corona-bedingten Fensterkonzerten, auf dem Weihnachtsmarkt in Lüdenscheid, beim Frühlingsfest in Brügge oder auch auf persönliche Einladung zu Firmenfesten und anderen Jubiläen.



Das Repertoire umfasst Kunstlieder, Gospel, Oldies, Popsongs, afrikanische und israelische Songs, geistliche Musik sowie Stücke aus Musicals.



Der Frauenchor Geprobt wird mittwochs ab 20 Uhr im Gemeindezentrum Dickenberg, Rathmecker Weg 32. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jede sangesfreudige Frau ist beim Frauenchor Cantabile willkommen.

Im vergangenen Jahr hat Eugen Momot die Chorleitung übernommen, Eugen Momot wurde in Charkow in der heutigen Ukraine geboren. Mit bereits vier Jahren begann er mit seiner Klavierausbildung. Sein Musikstudium in Charkow absolvierte er in den Fächern Klavier und Chorleitung.



Sangesfreudige Frauen sind willkommen

Er arbeitete mehrere Jahre als Konzertpianist. Neben der klassischen Musik widmete er sich auch der Jazz-Musik. Hier begeistert Eugen Momot seine Zuhörer. Eugen Momot lebt seit dem Jahr 1991 in Deutschland. Er ist Klavierlehrer an der städtischen Musikschule in Iserlohn und lebt heute mit seiner Familie in Düsseldorf.