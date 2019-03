Frauen zwischen 30 und 40 besonders gefährdet: „Sonnenbrand schädigt die DNA“

Lüdenscheid - Eine Lüdenscheider Haut-Expertin warnt daavor, die Gefahren von Sonnenbrand zu unterschätzen. Besonders Frauen zwischen 30 und 40 Jahren seien besonders gefährdet. Sie verriet aber auch, warum ein Sonnenbad für die Psyche wichtig ist.

„Die Haut vergisst nichts.“ Vorsicht beim Sonnenbaden mahnte Dr. Dorothee Dill, Direktorin der Hautklinik am Klinikum Lüdenscheid, am Dienstag bei einem gut besuchten Vortrag im Seminarzentrum Hellersen an.

„Früh erkannt – meist geheilt! Heller und schwarzer Hautkrebs“ lautete ihr Thema im Rahmen der Reihe „Dienstags in den Märkischen Kliniken“. Anhand der Anatomie der Haut zeigte Dorothee Dill auf, wo und wie Hautkrebs entsteht. Die Sonne spielte dabei eine wesentliche Rolle.

Lichtschutz am besten durch Kleidung

Ein Erntebild van Goghs zog sie heran, um aufzuzeigen, dass physikalischer Lichtschutz am besten durch Kleidung – Hut und lange Ärmel – geschieht. Mit dem Strahlenspektrum der Sonne – ultravioletter Strahlung, sichtbarer Strahlung und Infrarot-Strahlung – führte sie ihren Zuhörern die guten und schlechten Seiten der Sonne vor Augen.

+ Dr. Dorothee Dill, Direktorin der Hautklinik am Klinikum Lüdenscheid, warnte in ihrem Vortrag im Rahmen der Reihe „Dienstags in den Märkischen Kliniken“ eindringlich vor Sonnenbrand. © Jakob Salzmann Auf die Psyche und das Immunsystem habe die Sonne positive Auswirkungen. Ebenso auf den Knochenstoffwechsel. „Kein Sonnenlicht kann zu Vitamin D-Mangel führen.“ Allerdings würden schon zehn Minuten ausreichen, um diese positiven Effekte zu erreichen.

Hautkrebs ist vierthäufigste Tumorart bei Frauen

Auf der Negativseite schlugen Sonnenbrand, Hautalterung und Hautkrebs zu Buche. Bei Frauen sei der Hautkrebs mittlerweile die vierthäufigste Tumorart. Bei Männern nehme er noch Platz 8 ein. Alle Hautkrebsarten zusammengefasst, sei Hautkrebs sogar die häufigste Krebsart.

Besonders junge Frauen zwischen 30 und 40 Jahren seien häufig betroffen. Bei Männern trete Hautkrebs häufiger erst in höherem Alter auf. „Das Risiko steigt mit dem Alter.“

+ Menschen mit Hauttyp 1 haben einen gerade einmal fünf Minuten andauernden Eigenschutz. © picture alliance / dpa Eindringlich warnte Dr. Dill vor Sonnenbrand. „Jeder Sonnenbrand hinterlässt Schäden in der DNA.“ Körpereigene Reparaturmechanismen der Haut würden dann nicht mehr ausreichen, geschädigte Zellen zu heilen. Zur Selbsteinschätzung und Einordnung in vier Hautbräunungstypen ermunterte sie ihre Zuhörer.

Verschiedene Hauttypen und Eigenschutz

Typ I habe sehr helle Haut und hellblonde oder rötliche Haare, bekomme in der Sonne immer eine Rötung und zeige eine äußerst geringe Bräunungstendenz. Der Eigenschutzmechanismus der Haut betrage bei Menschen dieses Hauttyps nur fünf Minuten.

Braune Haut und schwarze Haare

Anders bei Menschen mit Hauttyp IV (braune Haut und schwarze Haare). Diese bekämen nie eine Rötung und würden stark bräunen. Der Eigenschutz betrage 40 Minuten. „Es ist wichtig, den individuellen Eigenschutz zu kennen.“

In höherem Alter gelte es zu beachten, dass Medikamente den Eigenschutz verändern können. 251.000 Bundesbürger würden jährlich an Hautkrebs erkranken. Der schwarze Hautkrebs sei der gefährlichste.