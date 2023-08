Frauen in Führungspositionen bei Stadt und Kreis: Das sind sie

Von: Thomas Machatzke

Laut einer bundesweiten Studie sind Frauen in der Führungsriege kommunaler Unternehmen noch immer in der Minderheit. come-on.de hat nachgefragt, wie es in Lüdenscheid aussieht.

Lüdenscheid – Frauen sind in der Führungsriege kommunaler Unternehmen noch immer in der Minderheit. Dabei, so hatte es eine deutschlandweite Studie kürzlich festgestellt, gebe es große Unterschiede von Stadt zu Stadt.

Und wie sieht es in Lüdenscheid aus? Die Stadt schaut bei der Beantwortung der Anfrage ebenso wie der Märkische Kreis auf Frauen in Führungspositionen im Öffentlichen Dienst, sowohl in der Verwaltung als auch in den angegliederten kommunalen Unternehmen.

Eine Frau in einer Führungsposition: Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper (links) erklärt hier den Gästen aus nah und fern Details zur Rahmedetalbrücke. © Nougrigat

„Auf Fachbereichsleiterebene gibt es bei der Stadt Lüdenscheid keine weiblichen Führungskräfte“, stellt Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik fest. „Bei den 33 Fachdiensten sieht das allerdings anders aus. 20 der 33 Fachdienste werden von Frauen geleitet. Außerdem gibt es 17 stellvertretende Fachdienstleiterinnen.“

Darüber hinaus, so Schulte-Zakotnik, gebe es noch zwei Stabsstellen, deren Leitungen Personalverantwortung haben und damit zu den Führungskräften zählen. Eine davon wird von einer Frau geleitet, die andere hat eine weibliche Stellvertretung.

Weibliche Führungskräfte vor allem in angegliederten Unternehmen

Und bei den der Stadt angegliederten Unternehmen? Beim STL gebe es aktuell keine weiblichen Führungskräfte, so Marit Schulte-Zakotnik, beim SELH auch nicht. Dasselbe gilt für die Lüdenscheider Wohnstätten AG und das Entwicklungs- und Gründer-Centrum (EGC).

Dafür wird das Seniorenheim Weststraße seit Betriebsgründung von Ursula Günter als Geschäftsführerin geleitet. Bei Musikschule (Katja Fernholz-Bernecker), Kulturhaus (Rebecca Egeling) und Städtischer Galerie (Dr. Susanne Conzen) steht ebenfalls eine Frau an der Spitze.

Und auch beim Brückenbauer-Büro, das offiziell nicht zur Stadt, sondern zum BMDV in Berlin gehört, hat Sebastian Wagemeyer mit Klaudia Scheer eine Frau als Leiterin und Nachfolgerin von Mario Bredow installiert.

Kurzum: Bei der Stadt Lüdenscheid ist manches auf dem Weg, gerade in der Verwaltung indes gibt es bei den Leitungen der großen Fachbereiche noch Nachholbedarf.

Und beim Märkischen Kreis? Da steht mit Barbara Dienstel-Kümper sogar eine Frau als Kreisdirektorin gemeinsam mit dem Landrat an der Spitze des Kreises. Mit Iris Beckmann-Klatt, der Fachbereichsleiterin für Jugend & Bildung, weist der Kreis zudem, anders als die Stadt Lüdenscheid, eine Frau auf dieser Leitungsebene auf.

Viele Fachdienstleiterinnen beim Märkischen Kreis

Daneben benennt Kreissprecher Alexander Bange gleich eine ganze Reihe von Fachdienstleiterinnen beim Märkischen Kreis, so in den Fachdiensten Landrat/Geschäftsstelle Kreistag (Gabriele Sprung), Wohnungswesen und Elterngeld (Birgit Hasch), Kataster, Vermessung und Geodaten (Christiane Strauch), Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gudrun Hornemann), Rechnungsprüfung (Stephanie Husung), Recht/Kommunalaufsicht (Regina Statzner-Karp), Schulen (Anja Tadday-Schlichting), Schullandheim (Gunda Behr), Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (Gabriele Wolff), Zahnärztlicher Dienst (Kerstin Kötter-Jelitte), Soziales (Marion Laqua) und Schwerbehindertenrecht (Anja Spies). Dazu kommen außerdem 16 Sachgebietsleiterinnen.

Auch bei den Gesellschaften des Märkischen Kreises sieht es beachtlich aus, was Frauen in Führungsrollen angeht. Bei den Märkischen Radionkologischen Versorgungszentren fungiert Christina Langer als Geschäftsführerin, bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft, der Märkischen Eisenbahngesellschaft und der Märkischen Kulturgut Dechenhöhle gGmbH gleich dreimal Geschäftsführerin Frauke Effert.

Bei der RWE AG sitzt unter anderem Zvezdana Seeger in der Führung, bei der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH ist Sara Schmidt die Geschäftsführerin, die Entwicklungsgesellschaft Interkommunales Gewerbegebiet Grünewald GmbH sieht Petra Gothe und Kerstin Steinhaus-Derksen in Führungspositionen, die agentur mark GmbH Kirsten Kling und die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH Doreen Gössinger.

Dazu verweist Alexander Bange auf die Schulen des Kreises: Mit Ursula Wortmann-Mielke (Gertrud-Bäumer-Berufskolleg), Manuela Turk (Berufskolleg für Technik), Helga Bendick (Hönne-Berufskolleg Menden), Anna Christoforidis (Mosaik-Schule Lüdenscheid), Claudia Fritz (Carl-Sonnenschein-Schule Iserlohn) und Stephanie Henning (Regenbogen-Schule Hemer) gibt es beim Kreis gleich sechs Schulleiterinnen. So fällt die Bilanz für Frauen in Führungspositionen beim Kreis sehr ordentlich aus.

NRW liegt bundesweit im unteren Mittelfeld Eine deutschlandweite Studie der Zeppelin-Universität hat untersucht, wie viele Frauen in kommunalen Unternehmen Aufgaben der Führungsebene wahrnehmen. Durchschnittlich wird in Deutschland gerade mal etwa jeder fünfte Spitzenposten in einem kommunalen Unternehmen von einer Frau eingenommen. Der Durchschnittswert aller Bundesländer liegt bei 19,7 Prozent. 432 der 2196 Führungspositionen sind mit Managerinnen besetzt. Den höchsten Anteil an Frauen im Top-Management erreichten erneut die Städte ostdeutscher Bundesländer: in Brandenburg (22,5 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (23,4 Prozent), Thüringen und Sachsen (je 24,7 Prozent). Während auch die Stadtstaaten Berlin (35,7 Prozent) und Bremen (24,7 Prozent) ihre Spitzenpositionen beibehalten, bilden die Städte in Niedersachsen (13,0 Prozent) vor Schleswig-Holstein (10,4 Prozent) und Rheinland-Pfalz (10,3 Prozent) die Schlusslichter. NRW liegt bei 14,3 Prozent.