Australische Stripper ziehen im Kulturhaus (fast) blank

Lüdenscheid - Anspruchsvolle Tanzchoreografien und tolle Musik: Wer behauptet, aus diesen Gründen zur Stripshow „Australia´s Thunder From Down Under“ zu gehen, liest den „Playboy“ angeblich wegen der gelungenen Bundeswehr-Reportagen. Am Mittwoch ging es im Kulturhaus nur ums eins: nackte Haut!

60 Sekunden. So lange dauerte es, bis sich die australischen Stripper am Showbeginn ihre Hemden vom Leib rissen. Und die ersten kreischenden Frauen von ihren Sitzen im Kulturhaus aufsprangen. Keine Frage: Am Mittwoch wurden die willigsten Lüdenscheider Junggesellinnen aus dem Stall gelassen – und die, die es an diesem Abend gerne sein wollten. Ihr ekstatisches Schreien wurde belohnt: Schneller, als der Australier „You´re freakin’ hot“ sagen kann, flogen die Hosen von der Bühne. Und das Publikum lernte, dass auf jeden noch so kleinen String Tanga die australische Flagge passt. Die wenigen anwesenden Männer erfuhren indes, auf was Frau wirklich steht: Sie will einen starken Mann, einen, der kein Six-, sondern ein Eightpack hat, der gebräunt und eingeölt ist, der sein Geld als Cowboy, Feuerwehrmann, Polizist, Soldat, Anzugträger oder Arzt verdient.

Die australischen Stripper bedienten sämtliche Klischees, blieben in ihren Verkleidungen aber nur für den Bruchteil einer Minute bekleidet. Denn was die Frauen sehen wollten, waren rhythmische Ausziehbewegungen und vor Testosteron strotzende Männerkörper aus Down Under.

Nicht nur auf der Bühne spielte sich das nackte Geschehen ab. Alles, was nicht bei Drei auf den Bäumen war, wurde angetanzt, massiert, zum Anfassen der Bauch- und Pomuskeln drangsaliert. Wer Glück – oder was auch immer – hatte, wurde auf die Bühne gezogen: Da gab es eine Dame, die sich auf einen Hocker legen musste, um dann vom vorherigen Anzugträger nach allen Regeln der Kunst „begattet“ zu werden. Eine andere wurde angehalten, sich über ein Absperrgitter zu beugen, um von hinten angetanzt zu werden. Akte, die in der Öffentlichkeit für Verwunderung sorgen, wurden an diesem Abend mit frenetischem Applaus honoriert.

Besonders hübsch anzuhören war ein Wettbewerb unter drei Zuschauerinnen, die auf der Bühne vor dem zu drei Viertel besetzten Kulturhaus bewiesen, wer den glaubwürdigsten Orgasmus vortäuscht. Keine konnte es, für ihren Mut gewann eine von ihnen zumindest einen Nackedei-Kalender. Man kann nur mutmaßen, wo sie den aufhängen wird. Vielleicht neben das Playboy-Bundeswehr-Poster von ihrem Mann.