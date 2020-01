Frau aus MK wird angezeigt - nachdem bei ihr eingebrochen wurde

Lüdenscheid – Das war Pech für eine Frau aus Lüdenscheid: Bei ihr wurde eingebrochen - doch als die Polizei kam, machte sie eine Entdeckung in der Wohnung der Frau. Nun läuft ein Verfahren gegen sie.

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Goethestraße hatte am Dienstag gleich doppeltes Pech: Wie die Polizei mitteilte, ist bei ihr eingebrochen worden.

Als die Beamten in die Wohnung kamen und den Einbruch aufnahmen, machten sie allerdings eine Entdeckung: An mehreren Stellen fanden sie in der Wohnung der Frau Cannabis sowie Cannabissamen.

Jetzt läuft auch ein Verfahren gegen sie: wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.