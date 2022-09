Frau reagiert auf Whatsapp-Nachricht - und bereut es sofort

Von: Jan Schmitz

Eine Frau aus Lüdenscheid reagiert auf eine Whatsapp-Nachricht und erkennt nicht die böse Absicht des Gegenübers. Wie auch, sie denkt, am anderen Ende schreibt ihr Sohn.

Eine 56-jährige Frau aus Lüdenscheid ist auf den „Hallo-Mama-Trick“ hereingefallen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Lüdenscheiderin dachte, ihr Sohn würde sich per WhatsApp bei ihr melden und ihr seine neue Telefonnummer mitteilen.

Deshalb hatte sie auch keine Bedenken, seiner Bitte um Geld zu entsprechen und überwies auf seinen Wunsch Geld. Dass die Message gar nicht von ihrem Sohn war, stellte sie erst später fest.

Die Polizei warnt immer wieder vor dem „Hallo-Mama-Trick“. Gegenüber unserer Zeitung hat eine Betroffene einmal den Chat-Verlauf mit den Betrügern offen gelegt, um andere zu warnen. In diesem Fall aus Lüdenscheid verlief die Konversation via Whatsapp so:

Betrüger: Hallo Mama, mein altes Handy ist kaputt. Das ist meine neue Telefonnummer.

Lüdenscheiderin: Bitte schreib mir mal, wem die neue Nummer gehört.

Betrüger: Ja, wie geht es dir?

Lüdenscheiderin: Andreas? (Name ebenfalls geändert)

Betrüger: Okay, bist Du jetzt beschäftigt?

Lüdenscheiderin: Nein, warum?

Betrüger: Okay, weil ich ein Problem habe.

Lüdenscheiderin: Dann los. Was ist?

Betrüger: Ich habe gerade meine E-Mails überprüft und festgestellt, dass ich einige Zahlungen verpasst habe. Ich habe versucht, mich bei meiner Bank anzumelden, um die Zahlungen vorzunehmen, aber ich konnte nicht bezahlen. Es wurde ein Fehler angezeigt. Also wollte ich fragen, ob Du es für mich bezahlen kannst. Ich werde es Dir morgen Früh zurückgeben.

Lüdenscheiderin: Was? Du kannst mich mal... Ich werde mich jetzt an die Polizei wenden. Du musst Dir schon eine Dümmere suchen, du Gauner.

Damit endete die Konversation. Nicht in allen Fällen erkennen Betroffene den Betrug, immer wieder sind die Betrüger auch im Märkischen Kreis erfolgreich.