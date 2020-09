Steinwurf auf Flohmarkt im MK - 17-Jährige verletzt

+ © Andreas Gebert /dpa Eine 17-jährige Lüdenscheiderin musste aufgrund von Atemnot in Folge eines Steinwurfs ins Klinikum Hellersen gebracht werden. © Andreas Gebert /dpa

Lüdenscheid - Auf dem Schotterplatz an der Bahnhofsallee in Lüdenscheid fand Sonntagnachmittag, 13. September, ein Trödelmarkt statt. Gegen 16 Uhr flog ein faustgroßer Stein von der Aussichtsplattform an der Mathildenstraße in Richtung des Marktes und traf eine 17-jährige Lüdenscheiderin an der Brust.