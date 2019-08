Frau druckt Urlaubsfotos bei dm aus - plötzlich fährt ihr der Schreck in die Glieder

Lüdenscheid - Der Freude über ihre Urlaubsfotos und den damit verbundenen Erinnerungen folgte der Schock. Nach einem Vorfall im Lüdenscheider Stern-Center ermittelt die Polizei.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Fall am Samstag gegen 15.30 Uhr in der dm-Filiale im Lüdenscheider Stern-Center. Eine Kundin aus Lüdenscheid hatte vor einem der Foto-Automaten in dem Drogeriemarkt Platz genommen und begann damit, ihre digitalen Urlaubsfotos auszuwählen und auszudrucken.

Als die Bilder fertig waren, freute sie sich noch über die schönen Erinnerungen. Dann fuhr ihr der Schreck in die Glieder. Ihre Umhängetasche, die sie während der Foto-Auswahl auf den Boden gestellt hatte, war verschwunden. In ihr befanden sich Bargeld und diverse Papiere.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen Unbekannt. Aufgrund der Videoüberwachung in den dm-Märkten besteht die Hoffnung, dass der Dieb videografiert wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag im dm-Markt im Stern-Center verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 02351/90990.

