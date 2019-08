Frau bedient Geldautomaten - und bekommt Riesen-Schreck

Lüdenscheid - Polizei-Einsatz in der Commerzbank in Lüdenscheid: Eine Frau bedient den dortigen Geldautomaten. Sie gibt die PIN ein und den gewünschten Betrag ein. Als die Banknoten ausgegeben werden, bekommt sie einen Riesen-Schrecken.

Wie die Polizei mitteilte, erreichte sie der Notruf der Frau um kurz nach 13 Uhr am Samstag. Aufgelöst schilderte sie der Polizei, was ihr widerfahren war.

Nach den Angaben der Frau hatte sie die Commerzbank-Filiale am Rathausplatz in Lüdenscheid aufgesucht, um Geld am Automaten abzuheben. Ihr Portemonnaie legte sie neben sich auf eine Ablage, um die Hände freizuhaben. Sie steckte die Debit-Karte in den Kartenschlitz, gab die PIN-Nummer ein und wählte den gewünschten Geldbetrag aus.

Sekunden später "spuckte" der Geldautomat schon die Banknoten aus. Die Frau nahm sie an sich und wollte sie einstecken, als ihr der Schreck in die Glieder fuhr. Dort, wo eben noch ihr Portemonnaie gelegen hatte, war jetzt - nichts.

Die Frau rief die Polizei, die vor Ort die Anzeige aufnahmen. Ein Dieb hatte die Sorglosigkeit der Bankkundin ausgenutzt und ihr das Portemonnaie gestohlen. Die Beute war gering - neben etwas Scheingeld fehlte der Personalausweis. Debit-Karte und Bargeld hatte die 81-jährige Frau noch in der Hand.

Der Vorraum der Bank ist videoüberwacht. Dennoch sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Beute oder zur Identität des Diebes machen können. Hinweise nimmt die Lüdenscheider Polizei unter der Rufnummer 02351/90990 entgegen.

