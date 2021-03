Frau aus MK hat PC-Probleme - Honorar kostet ein Vermögen

Erst klingelt das Telefon und dann ist man eine große Summe an Geld los. Im Märkischen Kreis haben wieder dreiste Diebe per Anruf zugeschlagen.

Lüdenscheid - Eine 52-jährige Lüdenscheiderin ist am Samstag auf einen falschen Microsoft-Mitarbeiter hereingefallen und hat ihm einen Zugriff aufs Online-Banking ermöglicht Darüber informierte die Polizei des Märkischen Kreises und warnte: Seriöse Firmen überraschen ihre Kunden nicht mit Anrufen und Service-Angeboten aus heiterem Himmel. Sie fragen auch keine Online-Banking-Zugangsdaten ab. Sollten sich angebliche Microsoft-Mitarbeiter melden, sollten Betroffene einfach sofort auflegen und keinesfalls Zugriff auf ihren Rechner gewähren.

Drei Stunden lang telefonierte sie am Morgen wegen angeblicher Probleme mit dem angeblichen Service-Mann. Der sprach Englisch mit sehr starkem indischem Akzent. Sie gewährte ihm Zugriff auf ihr Laptop und gab ihm sensible Daten wie Online-Banking-Zugangsdaten durch.

Der Nachbar kannte die Masche

Erst als der Anrufer für seine „Dienste“ 1500 Euro per Guthabenkarte verlangte, wurde sie misstrauisch und beriet sich mit einem Nachbarn, der die Betrugsmasche kannte. Ein Blick in ihr Online-Banking zeigte jedoch, dass sich der Fremde längst selbst an ihrem Konto bedient und sich eine hohe Geldsumme angewiesen hatte. Sie rief die Polizei.

Als die Polizeibeamten eintrafen, telefonierte die Frau gerade erneut mit dem Betrüger und der Zugang zum Rechner war offen. Die Polizeibeamten beendeten beide Verbindungen und rieten ihr sehr dringend davon ab, den Computer vor einer Formatierung erneut zu benutzen.