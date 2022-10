Parkplatz mit DHL-Packstation: Frau erhielt 80 Briefe von Parkvision

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Juristen bezweifeln, dass tatsächlich ein rechtsgültiger Vertrag aufgrund der Beschilderung zustande kommt. © Zacharias, Kerstin

Die zweifelhaften Geschäftspraktiken des Parkraumüberwachers Parkvision haben offenbar Methode. Bevor die Maintaler Firma als Vertragspartner des Mix Marktes in Lüdenscheid auftauchte, wurden schon anderorts Tausende von unbegründeten Zahlungsaufforderungen verschickt.

Lüdenscheid – Was Betroffene im hessischen Dietzenbach und in Krefeld erlebten und wie sie sich gegen Parkvision zur Wehr setzten, könnte für die Lüdenscheider Adressaten der „Zahlungsaufforderungen“ interessant sein. Die Parkplatzsituation und der Ärger mit den Fremdparkern am Dreieich-Center in Dietzenbach habe vor gut einem Jahr den Ausschlag dafür gegeben, dass die Hausverwaltung des Einkaufscenters eine Parkraumüberwachung engagierte, wie Aziz Azizi unserer Redaktion berichtet.

Doch ebenso wie der Betreiber eines türkischen Supermarktes in dem Center, seien auch die anderen Mieter dort nicht darauf vorbereitet gewesen, was auf sie zukommen würde, als Parkvision-Mitarbeiter Kameras und Schilder rund um die Stellflächen installierten. Weil nun aber die zuvor aufgestellten Beschilderungen nicht entfernt worden seien, habe sich für die Kunden von Azizi und anderen beim Auffahren auf den Parkplatz eine eh schon verwirrende Situation ergeben. Die Konsequenz daraus: Parkvision identifizierte auch sämtliche Kunden des Centers als „Falschparker“ und verschickte Briefe.

Jeden Abend die wichtigsten Nachrichten des Tages von come-on.de per E-Mail. Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter.

Zur Anmeldung

In nur acht Wochen wurden den Dietzenbachern über 1500 Aufforderungen zur Zahlung von „Vertragsstrafen“ zugestellt. „Das war geschäftsschädigend. Wir hatten nur noch Kunden im Laden, die wütend waren, weil diese Verbrecher-Firma Briefe geschickt hatte“, sagt Aziz Azizi. Um das Ganze zu entschärfen, habe er gemeinsam mit einem anderen Händler Stellflächen für die Kunden selbst angemietet – doch auch für diese habe Parkvision plötzlich Vertragsstrafen von den Parkern eingefordert. Der Lebensmittelmarktbetreiber ging zum Anwalt.

Das Fass zum Überlaufen in Dietzenbach brachte schließlich ein „Knöllchen“, das Dietzenbachs Bürgermeister Jürgen Rogg zugeschickt worden war – obwohl dieser seinen Wagen nicht auf dem Privatparkplatz, sondern an einem öffentlichen Platz in nächster Nähe abgestellt hatte. Laut Azizi seien daraufhin alsbald Ordnungsamt und Polizei angerückt und hätten „alles von Parkvision kurz und klein geschlagen“ und entfernt.

„Der Verdacht, dass Parkvision den öffentlichen Raum gefilmt hatten, hatte sich erhärtet. Und das ist strengstens verboten“, erklärt Rechtsanwalt Karl Kühne-Geiling, der Aziz Azizi juristisch in der Causa vertreten hat. Kühne-Geiling meint, dass der Klageweg, so wie ihn der Supermarktbetreiber gegen die Maintaler Firma beschritten habe, nicht für die von Zahlungsaufforderungen Betroffenen offen stehe: „Durch das Anmieten der Parkplätze, die von Parkvision bewirtschaftet wurden, war Herr Azizi Vertragspartner geworden, als Auftraggeber in diesem Sinne war Parkvision dem Auftrag nicht nachgekommen“, so Kühne-Geiling.

Und was können die Empfänger der Zahlungsaufforderungen tun? – „Nicht viel. Allenfalls im Widerspruchsschreiben die Herausgabe der angeblichen Videobeweise einfordern. Ansonsten kann man die Briefe nur in den Müll werfen. Da kommen dann so neun oder zehn, bis Parkvision aufgibt“, sagt Karl Kühne-Geiling. Ein Restrisiko bleibe aber, denn die Firma habe bis zu drei Jahren Zeit, um ein Verfahren anzustrengen, um Forderungen durchzusetzen. Das bestätigt unserer Redaktion auch die Rechtsanwältin Anna Kordes, die bereits zahlreiche Parkvision-Briefe auf dem Schreibtisch hatte. In denen ging es um angebliche Verstöße auf einem Parkplatz im Krefelder Stadtteil und Bezirk Uerdingen.

„Das Geschäftsmodell dieser Firma setzt auf die Angst der Leute“

Im Oktober vergangenen Jahres war Parkvision dort aktiv geworden und hatte hundertfach Zahlungsaufforderungen verschickt. „Vertragsstrafen“ wurden überwiegend von Leuten eingefordert, die die DHL-Packstation auf dem Platz an der Uerdinger Bahnhofstraße aufgesucht hatten. „Eine Gewerbetreibende, die aus beruflichen Gründen die Packstation fast täglich aufsuchte, bekam Zahlungsaufforderungen in 80 Fällen von Parkvision“, erzählt Anna Kordes. Auch in Krefeld-Uerding hätte die Beschilderung des Parkplatzes an der Bahnhofstraße berechtigte Zweifel aufgeworfen, ob mit dem Befahren des Areals tatsächlich ein rechtsverbindlicher Vertrag zwischen den Fahrzeugführern und der Firma überhaupt zustande gekommen sei.

„Parkvision fordert Geld von den Fahrzeughaltern, die sie abfragen können. Als angeblicher Vertragspartner kommt allerdings nur der Fahrzeugführer infrage“, sagt die Juristin. Als Fahrzeughalter habe man jedoch keine Verpflichtung gegenüber der Firma, den Fahrer zu benennen. In der Beweispflicht sei der, der die Forderungen erhebt, also Parkvision. „Das Geschäftsmodell dieser Firma setzt auf die Angst der Leute, sie sollen einknicken und zahlen“, erklärt Anna Kordes. Daher sei es ratsam, Parkvision schriftlich zu widersprechen, den Fahrzeugführer nicht zu benennen und eine vollständige Auskunft über die von Parkvision gespeicherten Daten zu verlangen.



„Betroffene brauchen ein dickes Fell, aber bis jetzt ist davon auszugehen, dass die Firma irgendwann aufgibt. Dass in einem Forderungsfall tatsächlich ein gerichtliches Verfahren von Parkvision angestrengt wurde, ist mir bisher nicht bekannt geworden“, sagt Kordes. Mutmaßlich weil bei der Sachlage nicht viel zu holen gewesen sei, habe auch eine Inkassofirma, die mit den Parkraumüberwachern kurzzeitig zusammenarbeitete, schon aufgegeben, aktiv zu werden: „Die Forderungen verschickt Parkvision mittlerweile selbst“. Anna Kordes rät, dass sich ein Rechtsanwalt in Lüdenscheid finden müsste, der sämtliches an Briefverkehr zwischen Parkvision und den Betroffenen einfach sammeln sollte, „falls in den kommenden drei Jahren tatsächlich mal die Forderungen eingeklagt werden“. Und: „Es gibt andere Parkplatzüberwacher, die korrekt arbeiten. Ob bei Parkvision alles mit rechten Dingen zugeht, würde ich durchaus in Zweifel ziehen“, sagt Anna Kordes.

Ehemaliger Mitarbeiter hatten schlechtes Gewissen

Fragwürdige Geschäftspraktiken werden Parkvision offenbar auch seitens ehemaliger Mitarbeiter attestiert, wie Einträge auf dem Internet-Portal kununu.com zeigen. Zu den „Interessanten Aufgaben“ der Mitarbeiter soll das „Abarbeiten von Fällen, bei denen man Abends ein schlechtes Gewissen hatte ehrliche Bürger abzuzocken [sic]“ gehören. In einem weiteren Eintrag eines mutmaßlichen Ex-Beschäftigten wird formuliert, dass Angestellte und Kunden betrogen werden würden. In der einzigen positiven Bewertung des Arbeitgebers heißt es aber auch: „Das Image der Firma wird leider grundlos im Internet schlecht gemacht“.

Bemerkenswert ist, dass Parkvision in ihrer Selbstauskunft auf ihrer Homepage damit werben, ein „weltweit einzigartiges Laufwegerkennungssystem zur Kundenidentifizierung“ entwickelt zu haben, das sogar das Geschlecht von „Falschparkern“ und deren Laufwege erkennen soll.

Dabei ist das Unternehmen dennoch erst seit März 2021 am Markt – und reagiert bisher nicht auf Anfragen unserer Redaktion und der Bitte, das Kameraüberwachungssystem genauer zu erläutern. Mit ganz ähnlichen Dienstleistungen im Bereich der Parkraumüberwachungen war der Parkvision-Geschäftsführer Marco Lang allerdings laut Handelsregisterauszug bereits als Geschäftsführer der Hanauer ParkWatcher 365 GmbH aktiv. Laut Impressum ist für die Sicherung der durch diese Firma erhobenen Daten die Kamaleo - Lang & Auer GbR in Hanau verantwortlich.