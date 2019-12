Frau (25) bei Unfall verletzt: Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Eine 25-Jährige verlor am Samstag in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen einen Baum.

Lüdenscheid - Bei einem Unfall auf der L694 ist am Samstagabend eine 25-Jährige verletzt worden. Die Frau verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen einen Baum.

Gegen 20.20 Uhr war die 25-Jährige mit ihrem VW auf der L694 in Fahrtrichtung Brunscheider Straße unterwegs. In einer Kurve kam ihr nach Angaben der Polizei ein Fahrzeug entgegen.

Die Frau versuchte demnach so weit wie möglich rechts zu fahren. Dabei kam sie laut Polizei von der Straße ab und krachte mit ihrem Wagen gegen einen Baum.

Sie wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1800 Euro.

