"Lüdenscheid war toll"

Lüdenscheid - „Ich muss nicht unbedingt irgendwo der Leiter sein. Ich fühl mich auch in der zweiten Reihe wohl.“ Franz Schulte-Huermann hat „sein“ Paprika-Rahmschnitzel bestellt. Mit Pommes, Mayo und ein Spezi dazu. Wie oft in den vergangenen Jahren, wenn man sich mittags, beiderseits Anschlusstermine im Nacken, auf ein schnelles Essen traf. Eigentlich ist er schon auf dem Weg nach Meppen. Wohnung suchen. Akklimatisieren. Ab dem 1. März wird dort sein neuer Arbeitsplatz sein.

Stellvertretender Leiter der Kreismusikschule des Kreises Emsland. 1996 kam er nach Lüdenscheid. Aus Detmold – dort hat er studiert. Ein Kind des Sauerlands, geboren wurde er in Sundern. 21 Jahre Musikschule Lüdenscheid sind eine lange Zeit. „Ja, ich habe hier tolle Menschen getroffen und hatte viel Unterstützung. Ein tolles Kollegium. Ich hab die viel gefordert, aber die waren auch bereit, genauso viel zu geben. Aber es ist an der Zeit, etwas anderes zu machen. Und da passten der Zeitpunkt und der Inhalt der neuen Stelle einfach zusammen.“

Das Einzugsgebiet der Kreismusikschule im Emsland ist großflächig. Martin Nieswandt, selbst lange Jahre in Lüdenscheid als Musikschulpädagoge tätig, leitet sie. Auf den kommenden Stellvertreter wartet viel Fahrerei, Meppen ist nur die zentrale Schaltstelle. Als Pädagoge wird Schulte-Huermann tätig und musikalische Zweige in den Schulen des Emslandes aufbauen.

Er will seinem Anspruch, Musikschule nicht als elitären Musentempel, sondern als Musikschule für alle zu fördern, gerecht werden: „Martin Nieswandt kam im Sommer 2016 zu mir und sagte: Du, ich habe eine schöne Stelle für Dich. Die Anforderungen waren gut. Mehr unterrichten und Bläserklassen aufbauen. Im November 2016 habe ich mich ganz regulär beworben und im Sommer 2017 unterschrieben.“ Dass der Neuanfang vielleicht nicht einfach wird, ist dem 53-Jährigen bewusst.

Was ihm an dem Gedanken ans Emsland gefällt, ist das entschleunigte Leben dort: „Ich bin kein Typ für Großstädte. An meinem neuen Arbeitsplatz gibt es auch ein Blasorchester, aber anders organisiert. Ich freue mich darauf, mich da einzuarbeiten.“ Gern hat er hier gearbeitet und viel gelernt, sagt der scheidende Musikschulleiter, während die Pommes langsam kalt werden.

Natürlich sei da Wehmut im Spiel und die offenkundige Endgültigkeit, je näher der Abschied rückt: „Der Neujahrsempfang zum Beispiel. Das war schon schmerzlich. Die Musikschule hier hat einen guten Stand, und ich weiß sie in guten Händen. 1000 Musikschüler für eine kleine Stadt – das ist viel. Und wann kriegt man schon mal als Musikschulleiter die Chance, ein ganz neues Haus zu bauen? Lüdenscheid war toll – aber ich muss jetzt für mich mal was Neues wagen. Ich will die Herausforderung annehmen, Neues zu lernen.“

Natürlich geht der Bauer nicht, ohne sein Feld zu bestellen: „Ich halte die Verpflichtung von Katja Fernholz-Bernecker als neue Musikschulleiterin für eine gute Wahl. Sie hat Visionen und Pläne. Da wird sich sicher einiges verändern.“ Die ersten zehn Kartons sind schon im Auto, viele weitere werden folgen, wenn sich der vierte Leiter in der Geschichte der Musikschule Lüdenscheid Wochenende für Wochenende auf die rund 120 Kilometer lange Fahrt nach Meppen begibt.

Seine jüngste Tochter macht im Sommer in Lüdenscheid ihr Abitur, bis dahin bleibt die Familie auf jeden Fall in der Bergstadt. Danach wird's ein neues, gemeinsames Leben in Meppen geben – „Meine Frau und ich, wir werden überall glücklich!“