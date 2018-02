Musikschulleiter verabschiedet

Lüdenscheid - „Das ist keine Einladung, sondern eher eine Vorladung!“ Deutliche Worte fand Matthias Reuver (Fachbereich Jugend, Bildung und Sport), als es darum ging, den scheidenden Musikschulleiter Franz Schulte-Huermann wieder in die Bergstadt zurück zu zitieren. Natürlich mit einem Augenzwinkern, handelt es sich bei der „Vorladung“ um die traditionelle Wanderung des Fachbereichs in Ebbegebirge im Juni.

Verwaltungskollegen, Schulleiter, das Kollegium der Musikschule, der Förderverein, ehemalige Musikschüler, Freunde – alle waren sie in den Kammermusiksaal gekommen, um sich zu verabschieden, die einen mit Reden, viele mit Geschenken, andere, um einfach nur „Alles Gute“ zu wünschen.

Allen voran hoffte Bürgermeister Dieter Dzewas, dass Schulte-Huermann nun den Emsländern ordentlich den Marsch blasen würde. Er sei nie der klassische Verwalter gewesen, habe aber auch nie den „Dampfhammer“ eingesetzt, um Wege zu finden. Schulte-Huermann hinterlasse Spuren in der Musikschule, aber es gebe keinen Zweifel daran, dass mit Katja Fernholz-Bernecker eine würdige Nachfolgerin gefunden worden sei.

Das Buch „50 Dinge, die ein Norddeutscher getan haben muss“, gehörte im Anschluss zu den Präsenten, die Ulrich Papencordt, stellvertretender Schulleiter der Musikschule des Hochsauerlandkreises, mit den Worten „Etwas von Dir bleibt hier“ überreichte. So wird Schulte-Huermann nach Büttenwarder pilgern müssen, eine Nacht auf der Davidwache verbringen oder für einen Hotdog nach Dänemark segeln, will er ein echter Norddeutscher werden. Viel Mühe hatten sich auch Kollegium und Förderverein gemacht, dem Musikschulleiter eine bleibende Erinnerung zu überreichen, sei es ein Präsentkorb, Gruppenbilder oder eine Dose mit selbst gebackenen Plätzchen.

Schulte-Huermann leitete seine Dankesworte mit „Ich weiß nicht, was ich sagen soll“ ein, nahm dann aber Bezug auf den zuvor von Matthias Reuver ins Abschiedsspiel gebrachten speziellen Humor: „Ich erinnere mich an die Anfänge der Zusammenarbeit mit dem BGL und mal in einer Klasse gesagt zu haben: Nächste Woche gibt’s Zeugnisse, ich schreib schon mal meine Kontonummer an die Tafel.“ Seine Bankverbindung habe er nicht preisgegeben, aber am Abend hagelte es Beschwerden aus der Elternschaft: „Schule und Ironie passen irgendwie nicht zusammen.“

Ohne Musik geht in einer Musikschule nichts. So intonierten die Musikschulbläser Felix Mendelssohn Bartholdys „Abschied vom Walde“, ein passender Titel.