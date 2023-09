Im Stern-Center gibt es jetzt Gerichte von TV-Sternekoch Frank Rosin

Neues im Sortiment

Die Franchise-Kette „immergrün“ hat zusammen mit TV-Sternekoch Frank Rosin eigens zusammengestellte Wraps herausgebracht. Diese gibt es auch im Stern-Center.

Lüdenscheid - Die Franchise-Kette „immergrün“ bringt Speisen von TV-Sternekoch Frank Rosin auch ins Lüdenscheider Sterncenter. Die Kette, die sich selber als „Health-Food-Restaurant“ bezeichnet, und Rosin haben eine Kooperation gestartet. „immmergrün“ bietet seit kurzem Wraps an, die von einem Team um den TV-Koch entwickelt wurden.

Essen von TV-Sternkoch Frank Rosin im Lüdenscheider Sterncenter

Seit dem 15. August lächelt das Konterfei von Frank Rosin allen Kunden von „immergrün“-Filialen entgegen. Unter dem Titel „Wrapvolution“ haben sie ihr Sortiment nun um eine Auswahl an unterschiedlichsten Wraps erweitert. Für Frank Rosin, vor allem durch seine Fernsehshow „Rosins Restaurant“, auf Kabel Eins bekannt, ist dies nicht die erste Kooperation im Bereich gesunder Ernährung. Zusammen mit Ex-Schalke-Profi Max Meyer gründete er die im vergangenen Jahr die Marke „Green Rosin“.

„immergrün“ ist 12 Mal in NRW vertreten

Auch die Marke „immergrün“ schreibt sich auf die Fahne, gesunde Produkte ohne Zusatzstoffe wie Salate, Bowls, Smoothies und jetzt auch Wraps anzubieten. Mit mehr als 70 Lokalen in ganz Deutschland expandiert die Kette in den letzten Jahren stetig. Mit 12 Läden ist sie auch in Nordrhein-Westfalen vertreten.

Im Aquis Plaza in Aachen

In den Arcaden in Köln

Im Sterncenter in Lüdenscheid

Im RheinPark-Center in Neuss

Im Centro in Oberhausen

Im Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim

Am Limbecker Platz in Essen

Im Ruhr Park in Bochum

Im City Point in Bochum

In der Thier-Galerie in Dortmund

Im Loom in Bielefeld

Im Werre-Park in Bad Oeynhausen

Auch die Verwaltung des Stern-Centers freut sich sehr über die Erweiterung des Sortiments. Auf Facebook präsentieren sie ein kurzes Video, das die Auslage der Theke des Einkaufzentrums zeigt.

+ Im Stern-Center gibt es jetzt Gerichte von TV-Sternekoch Frank Rosin © IMAGO/Darius Simka

Während sich das kulinarische Angebot im Stern-Center nun also erweitert, schließen jedoch auch immer wieder Läden. Anfang August zog sich das Herrenmode-Geschäft Jack & Jones zurück. Bereits Anfang des Jahres schloss die Filiale von Yves Rocher. Vor kurzem verkündete das Unternehmen dann alle Läden in Deutschland zu dauerhaft zu schließen.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Darius Simka