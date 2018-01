Frank-Muschalle-Trio spielt im Panoptikum

Lüdenscheid - Das Frank-Muschalle-Trio mit Frank Muschalle (Piano), Dirk Engelmeyer (Schlagzeug/Gesang) und Matthias Klüter (Kontrabass) ist seit mehr als 25 Jahren auf Tournee und spielte über 2000 Konzerte in ganz Europa, Paraguay, Bolivien, USA und Nordafrika.

Am Samstag, 27. Januar, sind die Musiker ab 20.30 Uhr zu Gast im Panoptikum an der Humboldtstraße. Neben Eigenkompositionen werden die drei Musiker Klassiker des Genres interpretieren. So zum Beispiel den „Boogie Woogie Stomp“ von Albert Ammons oder „Just For You“ von Pete Johnson.

„Rollende Bässe, ein tirillierender Diskant und ein pulsierender Rhythmus, mal knackig, mal sanft und immer swingend“, heißt es seitens der Musiker. Zwölf CDs sind mittlerweile von Frank Muschalle erschienen.

Einladungen zu Konzerten wie dem „Stars of Boogie-Woogie“-Festival im Wiener Konzerthaus, dem Festival „Les Nuits des Jazz & Boogie“ in Paris, eine zweiwöchige Tournee in den USA, Konzerte und Tourneen in Polen, Frankreich, Spanien, England, der Schweiz, Österreich, Belgien und den Niederlanden unterstreichen die internationale Klasse der Musiker des Trios. Das Frank-Muschalle-Trio spielte Konzerte und machte Aufnahmen mit internationalen Blues- und Jazzgrößen wie Red Holloway, Carey Bell, Hubert Sumlin, Carrie Smith, Jimmy Mc Cracklin, Axel Zwingenberger, Herb Hardesty und vielen anderen

Karten für das Konzert kosten zwölf Euro an der Abendkasse. Mitglieder des Jazzclubs haben freien Eintritt.