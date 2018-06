Fragen zur Postzustellung: Lüdenscheider wundern sich über mal leere, mal übervolle Briefkästen

Lüdenscheid - Stellt die Post an manchen Tagen nichts mehr zu? Gibt es Sparmaßnahmen oder Umstrukturierung? Diese Vermutung hegen einige LN-Leser, nachdem ihr Briefkasten schon einmal leer blieb. Die LN-Redaktion hat nachgefragt.

An manchen Tagen quillt der Briefkasten über, an anderen bleibt er leer – ob das eventuell etwas mit der Streichung von Zustelltagen zu tun habe, fragten sich (und die Redaktion) jetzt Leser.

Der Pressesprecher der Post in Frankfurt, Alexander Böhm, antwortet darauf mit einem klaren: „Nein!“ Die Post sei diesbezüglich an das Dienstleistungsgesetz gebunden: „Wir müssen an sechs Tagen in der Woche zustellen.“ Da aber die Postmitarbeiter nur an fünf Tagen die Woche arbeiteten, werde „rolliert“.

Das heißt im Alltag: Montags, wenn das Briefaufkommen nur etwa zehn Prozent des Üblichen betrage, würden Bezirke etwas anders zugeschnitten. Daher hätten manche Mitarbeiter montags frei und andere übernähmen dann größere Bezirke.

Somit ändere sich montags auch die „Gangfolge“, das heißt, der Weg längs der Briefkästen. Wer also zur üblichen Zeit in seinen Briefkasten schaue, finde vielleicht noch nichts vor. Auch das könne den Eindruck erwecken, es habe keine Zustellung gegeben. Dabei erfolge sie lediglich später als gewohnt.

Dass montags deutlich weniger Post ausgetragen werde, liege nicht nur am geringeren Aufkommen, weil Behörden und Büros am Wochenende nicht arbeiteten. Es liege auch daran, dass das Postgesetz bei der für den Absender günstigeren Werbe- und Infopost längere Zustellzeiten gestatte: E+4 statt E+1.

Voll bezahlte Briefe hingegen sollten nach der Formel E+1 (Einwurftag plus ein Werktag) beim Empfänger sein. Montags konzentriere man sich auf voll bezahlte Briefe.

Unabhängig von diesen Zusammenhängen sei zu sehen, dass die Post tatsächlich im vergangenen Jahr während einer Testphase geänderte Postzustellungsrhythmen erprobt habe – in wenigen ausgewählten Bezirken bundesweit. „Auswirkungen gibt es keine“, sagt Böhm zu den Ergebnissen. Die Post habe nur mal „vorarbeiten wollen für das, was vielleicht am Tag X mal kommen mag“.