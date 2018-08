Fotowerkstatt präsentiert 750 Ansichten in und um Lüdenscheid

Lüdenscheid - Ein großer Andrang herrschte gestern am späten Nachmittag im Markt der Stadtbücherei – viele Lüdenscheider wollten sich ansehen, mit welchem Blick die Fotografen der Fotowerkstatt die Bergstadt im Jahr des Stadtjubiläums sehen.

Entstanden sind in anderthalb Jahren neun Fotobücher unter verschiedenen Themenschwerpunkten: „Rund um Lüdenscheid“ von Heinz Alberts, „Nach Lüdenscheid rein“ und „Hell und Dunkel Lüdenscheid“ von Lothar Brunner, „Mein Lüdenscheid I und II“ von Gerd Mischer, „Lüdenscheid – Straßenstern“ und „Treppen in Lüdenscheid“ von Volker Schmidt sowie „Kreuz und Quer durch Lüdenscheid“ und „Wenn es Nacht wird in Lüdenscheid“ von Wolfgang Thiel.

Projektleiter war bei dieser fünften Zusammenarbeit der Fotowerkstatt unter dem Titel „750 Lüdenscheid“ erneut Claus Schulte. Ausgestellt bleiben die Fotobücher bis Ende September in der Bücherei. Jeder Besucher ist eingeladen, darin zu blättern und sich die rund 750 Aufnahmen anzusehen, betont Claus Schulte.