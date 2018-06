"Gastarbeiter" für den heimischen Arbeitsmarkt

Lüdenscheid - Der Fachkräftemangel ist heute in aller Munde – aber die dringende Suche nach Arbeitskräften ist kein neues Phänomen in Deutschland und in der märkischen Region. Gravierend und prägend für die Gesellschaft war dieser Mangel zuletzt besonders in Folge des Wirtschaftswunders in den 1950er- und 60er-Jahren. Damals entstand der Begriff der „Gastarbeiter“, die zunächst aus Italien nach Deutschland geholt wurden, später auch aus anderen Ländern im europäischen Süden, wo es nicht genug Arbeit gab. Einer von ihnen war Guiseppe Mattia – ein Foto, das ihn 1970 mit Kolleginnen an seinem Arbeitsplatz bei der Firma Kostal zeigt, wird heute Teil des Virtuellen Museums.

Es erzählt neben weiteren Bildern die Geschichte der „Gastarbeiter“ und „Gastarbeiterinnen“ in Lüdenscheid. Einen zusammenfassenden Überblick über dieses Thema bieten Arthur und Hannah Schlegelmilch in ihrem Beitrag „,Gastarbeiter‘ in Lüdenscheid und im Märkischen Kreis“ im Begleitband zur Ausstellung „Wir hier! Zuwanderung und Migration nach Lüdenscheid und in die Märkische Region“ aus dem Jahr 2012. Einen weiteren Aufsatz gibt es in dem Buch von Dr. Aldo De Luca speziell über die „Italienische Emigration nach Deutschland und nach Lüdenscheid“.

Am 22. Dezember 1955 wurde zwischen der bundesdeutschen und der italienischen Regierung das erste Anwerbeabkommen geschlossen, durch das zunächst etwa 50 000 Personen aus Italien in die Bundesrepublik kamen. Das Wirtschaftswachstum hielt an und damit stieg der Arbeitskräftebedarf, auch in den heimischen Firmen, weiter an. Im Land herrschte Vollbeschäftigung, sodass der Arbeitsmarkt regelrecht leer gefegt war. Und daher folgten weitere Anwerbeabkommen mit Griechenland und Spanien 1960.

Verschärft wurde die Situation in Deutschland allgemein dann noch durch den Bau der Berliner Mauer und die Schließung der Grenzen zur DDR 1961. In den Grenzgebieten hatten bis dahin noch viele Ostdeutsche in Westdeutschland gearbeitet. Zuvor gab es auch immer wieder noch Zuzüge aus der DDR in die Bundesrepublik. Nach der Schließung der Grenzen wurden weitere „Gastarbeiter“ angeworben und entsprechende Abkommen geschlossen – mit der Türkei 1961, mit Portugal 1964 und schließlich mit dem damaligen Jugoslawien 1968.

„Vollbeschäftigung in allen Wirtschaftszweigen“

Auch die Lüdenscheider Betriebe waren, vor allem im produzierenden Gewerbe, dringend auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen. Das Arbeitsamt meldete 1960 „Vollbeschäftigung in allen Wirtschaftszweigen“. Bereits 1955 hatte die Stadt mit 0,4 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote in der gesamten Bundesrepublik. Der Arbeitsmarkt konnte dem Wirtschaftswunder nicht standhalten, schreiben Arthur und Hannah Schlegelmilch, die Unternehmer seien verzweifelt gewesen. Deshalb sei auch an der Attraktivität des Zielortes gearbeitet worden – vor allem mit der Bereitstellung von Wohnraum. So wurden unter anderem Wohnheime errichtet.

Es dürfte kaum ein Unternehmen in der Region gegeben haben, das in jener Zeit nicht auf die Unterstützung von Gastarbeitern angewiesen war. Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass diese nicht zuletzt die einfachen und vielleicht auch schmutzigeren Tätigkeiten ausübten, die die deutschen Arbeitnehmer nicht übernehmen wollten.

+ Arbeiterinnen bei der Firma Hoffmeister. © Bettina Görlitzer

Auf beiden Seiten ging man einvernehmlich davon aus, dass diese Phase der Beschäftigung befristet sein würde – daher auch die oftmals eher provisorisch zu nennende Unterbringung. Die „Gastarbeiter“ kamen zunächst alleine, ohne ihre Familien, mit dem Ziel, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld für ein besseres Leben in ihren Heimatländern zu verdienen. Sie blieben zunächst oftmals unter sich.

In den Firmen ging es darum, dem Mangel an Arbeitskräften zu begegnen, so lange es nötig sein würde. Aber wie wichtig die Gastarbeiter für die Betriebe in Lüdenscheid wurden, zeigte sich bereits während einer Rezession Anfang 1967 – es kam, so berichten Arthur und Hannah Schlegelmilch, zu Protesten aus Wirtschaftskreisen. Dort fürchtete man, die inzwischen gut eingearbeiteten „Gastarbeiter“ und „Gastarbeiterinnen“ könnten zurückgeschickt werden.

Viele kehren nicht mehr in Herkunftsländer zurück

Erst im Zuge der Ölkrise kam es 1973 zum endgültigen Anwerbestopp. Da waren aber viele der Gastarbeiter schon etliche Jahre im Land und in der Region zuhause, hatten ihre Familien nachgeholt. Aus ehemaligen Gastarbeitern waren vielfach Lüdenscheider geworden, die an der Gestaltung und dem gesellschaftlichen Leben in ihrer neuen Heimat mitwirkten, ohne die alte zu vergessen. Viele kehrten selbst im Rentenalter nicht mehr in ihre Ursprungsheimat zurück. Damit rückte auch das Thema der Integration verstärkt in den Fokus, mit all seinen Facetten – von Problemen wie Ghettoisierung bis hin zur Bereicherung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens. Aber das ist ein anderes Thema.

+ Auch die "Gastarbeiter" erwarben Wohlstand: Familie Garofaldo mit dem neuen Auto in de 70er-Jahren - ebenfalls ein Bild aus "Wir hier!". © Bettina Görlitzer

Dieses Ausstellungsstück des Virtuellen Museums zeigt außerdem einmal mehr, wie sich Quellen und ihre Nutzung im Lauf der Geschichte verändern. Seit rund 170 Jahren gibt es Fotografien als historische Dokumente. Waren es zunächst vor allem bedeutende Persönlichkeiten und besondere Ereignisse, die zumeist mit einem statischen Bildaufbau festgehalten wurden, kamen mit der Weiterentwicklung der Technik immer mehr Momentaufnahmen hinzu.Im Laufe des 20. Jahrhunderts drang die Fotografie weiter in das Private der Menschen vor. Nicht zuletzt in Folge des Wirtschaftswunders fanden Kameras eine weite Verbreitung.

Dass solche Bilder heute bisweilen Teil der Geschichte werden, liegt vielleicht auch in einem Perspektivwechsel der Historiker begründet, die zunehmend die Menschen und ihr Erleben von gesellschaftlichen und historischen Entwicklungen in den Blick nehmen. Das war im Wesentlichen in der über Lüdenscheids Stadtgrenzen hinaus viel beachteten Ausstellung „Wir hier!“ der Fall. Und so kam es, dass die sicher oft gestellten, aber dennoch sicher eher für das Private gedachten Aufnahmen Teil dieser Ausstellung wurden und nun eben das Virtuelle Museum bereichern.