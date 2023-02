Erlös der Fotoaktion geht an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe

„Gesicht zeigen“ für die Erdbeben-Opfer mit Fotoaktion im MK

Von: Jutta Rudewig

Schauspieler, Regisseur und Autor: Murat Isboga gehört zu den „Begegnungen“, die am Freitag zum letzten Mal zu sehen sind. © Görlitzer, Bettina

„Gesicht zeigen“ für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien – das hat sich auch das Team in den Museen auf die Fahne geschrieben. Spontan hätte man zusammengesessen, sagt Uli Tütemann, Mitarbeiterin der Museen, und darüber nachgedacht, wie man helfen kann.

Lüdenscheid – Der Zeitpunkt ist passend: Am kommenden Freitag, 17. Februar, geht in den Museen die Ausstellung „Begegnungen“ zu Ende. Eine Ausstellung, die eine positive Ausstrahlung präsentiert.

Sie zeigt zuversichtliche, optimistische Menschen, die anpacken können und wollen. Der Fotograf Guido Raith hat 40 Menschen in ihrem Wohlfühlraum in Szene gesetzt. Uli Tütemann stellte eben diesen Menschen Fragen, das Ergebnis wurde sowohl in einer Ausstellung, als auch in einem Buch verarbeitet.

Ende des vergangenen Jahres wurde das Projekt mit der Präsentation großformatiger Fotos, des Buches und der Videodokumentationen von Nelly Raith vorgestellt. Entstanden ist dabei ein vielschichtiges Bild einer liebenswerten Stadt, das am kommenden Freitag ein letztes Mal öffentlich zu sehen sein wird.

Eine Finissage war und ist geplant. Hinzu kommt angesichts der Erdbebenkatastrophe nun eine spontane Idee und eine ebenso spontane Umsetzung: Im Rahmen der Finissage laden der Lüdenscheider Fotograf Steffen Schulte-Lippern (allseits bekannt als Steve), die Galerie der Stadt Lüdenscheid, der Lüdenscheider Geschichts- und Heimatverein und die Kunstfreunde Lüdenscheid zu der Aktion „Gesicht zeigen“ in die Museen an der Sauerfelder Straße ein.



Nelly und Guido Raith, Ulrike Tütemann und GHV-Vorsitzende Dr. Arnhild Scholten (von links) mit dem Buch der 40 Begegnungen. © Görlitzer, Bettina

Gesicht zeigt man am besten durch die Fotografie: Zwischen 19 und 21 Uhr können sich die Besucher fotografieren lassen, zahlen 20 Euro und bekommen dafür das Schwarz-Weiß-Portrait später per Mail zugesandt.

Erlös der Fotoaktion geht an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe

Der gesamte Erlös der Fotoaktion geht an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, das die Spenden an eine seiner Mitgliedsorganisationen (Deutscher Caritasverband Caritas International, Deutsches Rotes Kreuz, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung - Diakonie Katastrophenhilfe, Deutsches Komitee für Unicef) weiterleitet. Auch die Spenden für Speisen und Getränke gehen an das Aktionsbündnis.

So können die Besucher ein letztes Mal die Gelegenheit wahrnehmen, die eindrucksvollen Gesichter der Ausstellung zu betrachten und das eigene Gesicht zeigen.