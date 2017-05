Foto-Ausstellung: Meilensteine der Bücherei

Lüdenscheid - Als am 10. Mai 1857 in Lüdenscheid aufgrund der Initiative mehrerer Privatleute eine Bücherei gegründet wurde, entstand diese zunächst als Thekenausleihe. Gelesen wurde nicht etwa stehend an der Ausleihtheke, sondern hinter ihr standen Bibliothekare. „Und wenn einer kam und ein Buch wollte, dann sagte der Bibliothekar: Ich glaub, da hab ich ‘was für Sie“, erläuterte Büchereileiterin Dagmar Plümer am Rande der Ausstellungeröffnung „160 Jahre Stadtbücherei“.

Meilensteine der Stadtbücherei ließ die Leiterin im Angesicht der Stellwände Revue passieren, auf denen 44 historische, aber auch aktuelle großformatige Fotografien ausgestellt sind. 1857 wurde die Bücherei in der damaligen Nordschule errichtet, unweit der heutigen Medardusschule. Im Rahmen der Umzüge wurde die Bibliothek zunächst in eine Mädchenschule verlegt, in der die Bücher zu schimmeln drohten, später in den „Berliner Hof“, in dem neben dem Buchbestand gefeiert wurde, anschließend ins Spritzenhaus der Feuerwehr, bevor man am Ende einer langen Reise im heutigen Haus anlandete. Hinzu kamen die technischen Revolutionen, Thekenausleihe, Freihandausleihe, die Online-Verbuchung, das Zeitalter des Internets und nicht zuletzt die jüngste Form der Selbstausleihe.

Rolf Scholten als Vorsitzender der Freunde der Stadtbücherei überbrachte Glückwünsche und versprach, weiterhin gute Arbeitsbedingungen zu schaffen oder herbei zu führen. Lüdenscheid gelte inzwischen als Vorreiter für andere Büchereien im Umland.

380 Bücher umfasste der Bestand der Volksbücherei bei ihrer Gründung, heute zählt die Stadtbücherei etwa 100 000 Medien. Mit der Ausstellung macht die Stadtbücherei auf das besondere Datum aufmerksam. 44 ausgewählte Fotos erzählen aus der langen Geschichte der Stadtbücherei. Die Bilder zeigen auch, wie sich gesellschaftliche Veränderung in einem Wandel der Einrichtung und der Angebote widerspiegelt. So sind beispielsweise Aufnahmen zu sehen aus alten Lesesälen, Bilder von den Anfängen im jetzigen Haus, aber auch Aufnahmen von dem Umbau der Eingangshalle in jüngerer Zeit.

Die Fotoausstellung kann vom 9. bis zum 27. Mai zu den Öffnungszeiten in der Stadtbücherei am Graf-Engelbert-Platz 6 angesehen werden.