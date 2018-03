Forum: Es geht voran mit dem Zerfall

+ © Foto: Moos Das wachsende Sammelsurium eher provisorischer Hinweis- und Verbotsschilder an den kaputten Türen des Haupteingangs zum Forum verheißen nichts Gutes. © Foto: Moos

Lüdenscheid - Es geht voran – mit dem Zerfall. Das Forum am Sternplatz, als Knödler-Bau einst Hoffnungsträger für den Handel in der Innenstadt, ist seit wenigen Tagen nicht einmal mehr eine Durchgangsstation. Schilder, Flatterbänder, Rigips-Wände und Stahltüren und neuerdings eine kapitale Pfütze am verdreckten Ausgang Börsenstraße scheinen den Passanten zu signalisieren: „Geht nicht hier durch! Bleibt bloß weg hier!“