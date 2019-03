Forum bekommt neuen Namen - den von einem CDU-Bürgermeister

Lüdenscheid - Das Rathausfoyer, auch Bürgerforum, wird in „Jürgen-Dietrich-Forum“ umbenannt.

Einem Vorschlag der CDU, die damit an den langjährigen ehrenamtlichen Bürgermeister der Stadt und dessen Verdienste erinnern will, folgte der Rat einstimmig.

Tanja Tschöke, die zwar durchaus die Begründung der CDU nachvollziehen konnte und den Einsatz des Ehrenbürgers der Stadt nicht in Frage stellen wollte, meinte zwar, das Bürgerforum sei ja nach dem Umbau des Rathauses bewusst so genannt worden und so könne es doch bleiben.

Bürgermeister Dieter Dzewas betonte, dieser Bereich des Rathauses sei ein sehr authentischer Ort, um an Jürgen Dietrich zu erinnern: „Wenn da mal Leute umherstrichen, die ein warmes Plätzchen suchten, dann hat Jürgen Dietrich dafür gesorgt, dass sie sich da aufwärmen konnten. Das hat damals nicht allen gefallen.“

Mit einer Tafel soll der Grund für die Umbenennung erläutert werden. Die Grünen stimmten zu.