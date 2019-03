Forum in Lüdenscheid soll nach Bürgermeister benannt werden

Das Bürgerforum - hier beim Aktionstag der Senioren 2018 - soll in "Jürgen-Dietrich-Forum" umbenannt werden, beantragt die CDU.

Lüdenscheid - Die CDU stellt für die nächste Ratssitzung (Montag, 17 Uhr im Ratsaal) den Antrag, das Rathaus-Foyer, auch Bürgerforum genannt, in „Jürgen-Dietrich-Forum“ umzubenennen. In der Begründung heißt es:

„Jürgen Dietrich prägte als ehrenamtlicher Bürgermeister (von 1975 bis 1994) und als erster stellvertretender Bürgermeister (1994 bis 1999) seine Heimatstadt Lüdenscheid in der jüngsten Vergangenheit wie kein Zweiter.

Demokratie, Freiheit, Integration und ein friedliches Miteinander waren ihm genauso eine Herzensangelegenheit wie die Teilhabe aller in Lüdenscheid lebenden Menschen. Über die Parteigrenzen hinweg sind seine Verdienste für die Stadt, die Vereine, Behinderteneinrichtungen und das gesamte gesellschaftliche Leben unbestritten.

Jürgen Dietrich wurde 1935 in Lüdenscheid geboren und verstarb 2010 im Alter von 75 Jahren. Äußerst engagiert und glaubwürdig setzte er politische und gesellschaftliche Akzente. Die Liste der Projekte, die er zugunsten der Lüdenscheider angestoßen und verwirklicht hat, ist ebenso lang wie eindrucksvoll.

Gerade weil Jürgen Dietrich der Kontakt zu allen Bürgern seiner Heimatstadt so wichtig war und er stets um Ausgleich und Verständigung bemüht war, ist die Umbenennung des ,Bürgerforum’“ im Rathaus in ,Jürgen-Dietrich-Forum’ prädestiniert, an diesen großartigen Menschen, Lüdenscheider Ehrenbürger und Träger des NRW-Verdienstordens zu erinnern."