Wagemeyer: „Ziel ist es, eine rechtssichere Lösung zu finden“

Fortschritte? Kein Sprengtermin, keine Baurechtserlangung, kein Lkw-Durchfahrtverbot

Von: Thomas Machatzke

Noch steht die Talbrücke Rahmede: Einen Sprengtermin gibt es auch Mitte Januar noch nicht. © Cedric Nougrigat

Der Verkehr fließt weiter auf der Bedarfsumleitung quer durch Lüdenscheid, die Vorarbeiten an der Brücke für die Sprengung schreiten auch voran, doch sind die Dinge wirklich im Fluss?

Lüdenscheid – Es gibt weiterhin keinen Sprengtermin, es gibt noch kein Lkw-Durchfahrtverbot auf der Bedarfsumleitung. Es gibt auch noch keine Vollzugsmeldung bei der Baurechterlangung. Eine Bestandsaufnahme vor der Sitzung des Verkehrsausschusses des Landtags, die am Mittwochnachmittag in Düsseldorf stattfindet.

Sprengtermin: Eigentlich sollte spätestens bis zum 18. Dezember gesprengt werden. Der Termin war früh vom Tisch. Einen neuen gibt es auch jetzt, Mitte Januar, noch nicht. „Die vorbereitenden Arbeiten zur Sprengung der Talbrücke Rahmede laufen auf Hochtouren. Die Komplexität der Vorbereitungen und der Sprengung bedürfen eines sorgfältigen Vorgehens“, antwortet Pressesprecherin Susanne Schlenga für die Autobahn GmbH auf Anfrage, „sobald ein konkreter Sprengtermin bekannt ist, werden das BMDV und die Autobahn GmbH des Bundes darüber informieren.“

Baurechterlangung: Bis Ende Dezember wollte die Autobahn GmbH alle Unterlagen für die Baurechterlangung beim Fernstraßenbundesamt in Leipzig beibringen. Das hat auch tatsächlich geklappt. Auch einen ersten Gesprächstermin hat es gegeben zwischen Autobahn GmbH und Fernstraßenbundesamt.

„Um die Fragen zum Baurecht effizient und zügig zu behandeln, haben die Autobahn GmbH des Bundes und das FBA frühzeitig die dafür notwendigen personellen Kapazitäten und Ressourcen gebündelt. Bereits in einem frühen Stadium haben die Autobahn GmbH des Bundes und das FBA den Umfang der für eine Baurechtsentscheidung erforderlichen Unterlagen abgestimmt“, heißt es in der Antwort der Autobahn GmbH, „am 21. Dezember hat die Autobahn GmbH beim FBA den Antrag auf Entfallen einer Planfeststellung oder Plangenehmigung gestellt. Das FBA wird zeitnah entscheiden.“ Wann das sein wird, bleibt unklar.

Lkw-Durchfahrtverbot: Anfang Dezember hatte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst als Erster verkündet, dass sich Bund und Land abgestimmt haben, um ein Lkw-Durchfahrtverbot möglich zu machen – allerdings lediglich auf der Bedarfsumleitung. Umgesetzt ist das Durchfahrtsverbot für die Lkw, die nicht zum Ziel- und Quellverkehr gehören, bis jetzt nicht. Eineinhalb Monate lang warten die Anwohner an Lennestraße, Altenaer Straße und Im Grund darauf, dass der Verkehr weniger wird. Die Stadt, die das Verbot in Zusammenarbeit mit dem Kreis umsetzen muss, zögert aber, weil befürchtet wird, dass dann andere Strecke (Volmetal, Lüdenscheid Süd) überlastet werden.

„Alle Beteiligten befinden sich im engen Austausch. Informationen und Entscheidungsgrundlagen werden fachlich gründlich und nach geltendem Recht geprüft“, nimmt Alexander Bange für den Märkischen Kreis Stellung zu einer Anfrage, „ein Verbot für den Lkw-Durchgangsverkehr auf der Bedarfsumleitung wird zu Verdrängungseffekten führen. Im Fokus der Prüfung steht daher weiterhin die Intention, eine regionale Verdrängung des Verkehrs und somit eine zusätzliche Belastung anderer Städte und Gemeinden im Kreisgebiet zu minimieren. Das ist eine Herausforderung – unter anderem im Hinblick auf die Lennebrücke in Nachrodt an der B236, auf eine weitere geplante Gradientenabsenkung an der B54 für ein zweites Brückenbauwerk in Halver-Oberbrügge sowie mit Blick auf die Brückensperrung an der B236 in Altena für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen (ab 19. Januar). Die Stadt Lüdenscheid betreibt das Verfahren federführend. Die Mittel eines möglichen Fahrverbots müssen erforderlich, geeignet und angemessen sein. Da sich alle Beteiligten in einem engen Austausch befinden, um eine sachgerechte und rechtssichere Entscheidung zu treffen, kann aktuell keine Aussage über den zeitlichen Rahmen einer Entscheidung getroffen werden.“



Wagemeyer: „Ziel ist es, eine rechtssichere Lösung zu finden“

Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer äußert sich zum Durchfahrtverbot ähnlich: „Weiterhin laufen die Abstimmungen zwischen allen Beteiligten aus den Kommunen, Kreis, Land und Bund zu diesem komplexen Thema. Ich selbst habe bereits viele Einzelgespräche mit den Bürgermeistern der Nachbarkommunen geführt, um vorab auszuloten, welche Lösungsansätze von allen mitgetragen werden könnten. Dabei sind viele Punkte zu berücksichtigen, ganz neu zum Beispiel die Sperrung der Brücke auf der B236 in Altena für Schwerlastverkehr. Wichtig ist es außerdem, die möglichen Verdrängungseffekte – sowohl innerhalb Lüdenscheids (zum Beispiel auf die Herscheider Landstraße, über die man die Märkischen Kliniken erreicht) und in die Nachbarkommunen zu betrachten. Wir befinden uns derzeit in einem engen Austausch mit allen Akteuren. Ziel ist es, eine rechtssichere Entscheidung zu finden, die im Sinne aller Beteiligten ist. Wann dieser Prozess abgeschlossen und eine Umsetzung möglich sein wird, ist aktuell noch nicht abzusehen.“



Die Bewohner an der Umleitung werden das nicht gerne hören. Sie hatten sich im November durch die Anwaltskanzlei Altrogge+ ans Land gewandt und Maßnahmen gegen Lärm und Luftverschmutzung angemahnt. Das Durchfahrtsverbot sollte eine solche Maßnahme sein. Nun wäscht das Land die Hände in Unschuld, weil die Kommune das Verbot nicht umsetzt.



Der Landtagsabgeordnete Gordan Dudas erneuert seine Kritik

So ist der Stand der Dinge nun jener, den man auch schon Mitte Dezember antreffen konnte. Kaum Fortkommen. Und noch etwas bleibt: Die Kritik am NRW-Ministerpräsidenten Wüst. Nach dem jüngsten Bericht des Ministeriums für Klima, Umweltschutz und Verkehr zu den doch noch aufgetauchten Akten zur Talbrücke Rahmede legt nun der SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas nach: „Viele Pendlerinnen und Pendler sowie Unternehmen in Südwestfalen leiden unter erheblichen Verkehrseinschränkungen. Für dieses Chaos muss die Landesregierung endlich Verantwortung übernehmen und zur Problemlösung beitragen. Der Eindruck verfestigt sich, dass der Minister die Verkehrspolitik in NRW in seinem Ministerium nur nachrangig behandelt. Das wird den großen Herausforderungen nicht gerecht, vor denen unser Land im Verkehrsbereich steht!“