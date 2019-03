Spurensuche in Lüdenscheid: Russische Studenten zu Gast

Lüdenscheid - Unter der Nazi-Diktatur geschunden und später auch in ihrer Heimat oft geschmäht – das Schicksal russischer Zwangsarbeiter gilt als dramatisch. Allein aus Lüdenscheids Partnerstadt Taganrog und ihrer Umgebung mussten rund 27.000 Männer und Frauen im Zweiten Weltkrieg Frondienst in Deutschland leisten. Wenig nur ist über das Leben dieser Menschen bekannt. Das soll sich ändern.

Der Lüdenscheider Gedenkzellen-Verein und die Bergstädter Friedensgruppe organisieren aus diesem Grund zusammen mit der Tschechow-Hochschule in Taganrog ein Forschungsprojekt.

Vor diesem Hintergrund sind vom 15. bis zum 28. Mai fünf Russen und Russinnen in Lüdenscheid zu Gast, um zusammen mit Akteuren von Friedensgruppe und Gedenkzellen-Verein auf Spurensuche zu gehen. Bei den Gästen handelt es sich um die Dozentin Dr. Valentina Aggeeva sowie um Studentin Nina Ponomareva und die Studenten Mikhail Merzliakov, Vitalii Babkin und Artem Pecherskii. Neben Forschungszwecken soll „der Kontakt auch der Völkerverständigung dienen“, sagt Bernd Benscheidt von der Friedensgruppe, der auch maßgeblich an der Koordination der Visite beteiligt ist.

Zur Einordnung: Vergangenes Jahr waren Aktive von Friedensgruppe und Gedenkzellen-Verein in Taganrog. Dabei unterzeichneten sie auch einen Vertrag mit der Tschechow-Hochschule zwecks gemeinsamer Aufarbeitung des Schicksals besagter 27 000 Zwangsarbeiter aus Taganrog, die damals über ganz Deutschland verteilt waren. Auch im Raum Lüdenscheid. Dass es erst Jahrzehnte später um die Erhellung der Vorgänge von einst geht, hat auch damit zu tun, dass die Zwangsarbeiter nach 1945 in ihrer russischen Heimat mitunter als Verräter galten. Eine nationale Logik, die sich quer durch die Weltgeschichte findet.

Quellenstudium soll beim Aufenthalt der russischen Studenten und Studentinnen im Mai eine zentrale Rolle spielen. Gemeinsam mit deutschen Begleitern geht es – das ist der vorläufige Plan – etwa zu Archiven und Dienststellen in Lüdenscheid, Bad Arolsen und Koblenz. Angepeilt sind außerdem auch ein Empfang im Lüdenscheider Rathaus, Freizeitausfahrten und die Besichtigung regionaler Bildungseinrichtungen. Der Besuch soll eben auch die deutsch-russische Freundschaft und die Städtepartnerschaft zwischen Lüdenscheid und Taganrog fördern.

Ziel der wissenschaftlichen Bemühungen ist es, mehr Licht in die Biografie der Zwangsarbeiter zu bringen und den Menschen eine Geschichte und vielleicht auch ein Gesicht zuzuordnen. Zumindest einigen. Bei ihren Forschungen in Taganrog haben Lehrende und Studierende der geschichtlichen Fakultät der Tschechow-Hochschule die gesamte Liste der 27 000 Zwangsarbeiter durchforstet. Münden sollen die akribischen Nachforschungen in einer Dokumentation in deutscher und russischer Sprache, die dann 2021 sowohl in Lüdenscheid wie auch in Taganrog zu sehen sein könnte und an Beispielen das Schicksal der Zwangsarbeiter zeigen soll.

Es liegt auf der Hand, dass der Besuch der russischen Gruppe auch Geld kostet. Unterbringungskosten, Eintrittsgelder, Dolmetscher-Dienste, Verpflegung und Bustransfers sind die Stichwörter. „Insgesamt rechnen wir mit 9000 Euro“, weiß Bernd Benscheidt – und hofft auf Spenden von Bürgern und Organisationen. Dringend gesucht ebenfalls: ein Kleinbus auf Leihbasis mit neun Sitzen, der Gäste und Begleiter zu den jeweiligen Zielorten bringt.

Wer sich engagieren möchte, kann sich direkt an Bernd Benscheidt wenden. Handy-Kontakt: 01 75/70 88 445.